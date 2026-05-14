Aprehenden a presunto autor material del homicidio de comerciante asesinado en Chitré

El homicidio ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando la víctima, un ciudadano de origen indio dedicado al comercio, fue interceptado y atacado a balazos, causando alarma entre residentes y comerciantes del área.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión del presunto autor material del homicidio de un comerciante de origen indio, asesinado a tiros el pasado 11 de marzo en Chitré, provincia de Herrera.

La diligencia fue realizada este jueves en el sector de San Cristóbal, en Juan Díaz, por la Sección de Homicidio y Femicidio de Herrera del Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el detenido sería el principal señalado de participar directamente en el crimen que conmocionó a la región de Azuero, luego de que el comerciante fuera atacado con múltiples disparos en un local comercial.

Te puede interesar: Aprehenden a una persona por presunto fraude de más de $500 mil contra la DGI

Con esta captura, ya suman seis las personas aprehendidas dentro de las investigaciones relacionadas con este caso.

El homicidio ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando la víctima, un ciudadano de origen indio dedicado al comercio, fue interceptado y atacado a balazos, causando alarma entre residentes y comerciantes del área.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los móviles del crimen y determinar la posible participación de otras personas.