Aprehenden a una persona por presunto fraude de más de $500 mil contra la DGI

Dentro de este proceso ya hay siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

Una persona fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción en medio de una investigación por presunto peculado doloso y delitos contra la fe pública relacionados con un supuesto fraude que habría ocasionado pérdidas superiores a 500 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI), informó este jueves la Procuraduría General de la Nación.

Las diligencias se realizaron en el sector de Las Uvas, en San Carlos, donde las autoridades ejecutaron la aprehensión y lograron ubicar diversos indicios vinculados con la investigación.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso se originó en 2023 tras una denuncia presentada por la DGI y está relacionado con presuntas irregularidades dentro del sistema E-Tax, específicamente en la emisión de resoluciones para el reconocimiento de créditos fiscales derivados del trámite de compra e instalación de equipos fiscales.

Las investigaciones apuntan a que estos créditos fiscales, presuntamente reconocidos mediante cinco resoluciones emitidas por la DGI, fueron cedidos de forma fraudulenta a distintas empresas.

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El Ministerio Público indicó que existen elementos de convicción que vinculan a los investigados con estas operaciones irregulares.

Dentro de este proceso ya hay siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.

Las diligencias se realizaron en el sector de Las Uvas, en San Carlos, donde las autoridades ejecutaron la aprehensión y lograron ubicar diversos indicios vinculados con la investigación.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso se originó en 2023 tras una denuncia presentada por la DGI y está relacionado con presuntas irregularidades dentro del sistema E-Tax, específicamente en la emisión de resoluciones para el reconocimiento de créditos fiscales derivados del trámite de compra e instalación de equipos fiscales.

Las investigaciones apuntan a que estos créditos fiscales, presuntamente reconocidos mediante cinco resoluciones emitidas por la DGI, fueron cedidos de forma fraudulenta a distintas empresas.

El Ministerio Público indicó que existen elementos de convicción que vinculan a los investigados con estas operaciones irregulares.

Dentro de este proceso ya hay siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.