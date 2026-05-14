Representante de San Miguelito pide análisis profundo antes de ampliar restricciones de movilidad

El representante Guillermo García Rivas también advirtió que la inseguridad en sectores como Belisario Frías y Arnulfo Arias no puede abordarse únicamente desde medidas restrictivas, sino que requiere intervenciones sociales profundas.

Las autoridades del distrito de San Miguelito analizan la posibilidad de extender la restricción temporal de movilidad a otros corregimientos, luego de que la Policía Nacional presentara resultados positivos tras la aplicación de esta medida en sectores específicos del distrito.

El representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Guillermo García Rivas, explicó que la recomendación surge luego de que las autoridades de seguridad destacaran una disminución de delitos de alto impacto durante la vigencia del decreto alcaldicio No. 6, que estableció restricciones temporales de movilidad en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias.

“Hay que ser didácticos. No se trata de un toque de queda, sino de una restricción temporal de movilidad”, aclaró García Rivas.

Según detalló, durante el periodo de aplicación de la medida se registraron 203 personas que incumplieron las restricciones, entre ellas 20 menores de edad. Sin embargo, resaltó que no se reportaron homicidios ni robos considerados de alto impacto.

“Eso es positivo, pero también hay que ponderar que se están limitando libertades, y cuando se limitan libertades, hay que hacerlo mediante un análisis profundo”, señaló.

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El representante indicó que algunos miembros del Concejo Municipal, entre ellos los representantes de Belisario Porras y Omar Torrijos, han expresado interés en que la medida también se implemente en sus corregimientos. No obstante, aclaró que hasta el momento la Alcaldía de San Miguelito no ha tomado una decisión oficial.

García Rivas sostuvo que la Policía Nacional es la entidad encargada de orientar a las autoridades locales sobre estrategias de seguridad, aunque insistió en que cualquier ampliación debe analizarse cuidadosamente.

En cuanto a José Domingo Espinar, explicó que junto a Rufina Alfaro son de los corregimientos con menores índices de delincuencia en el distrito, por lo que considera que las recomendaciones policiales probablemente se enfoquen en áreas con mayores niveles de criminalidad.

Sobre la presencia de menores de edad incumpliendo las restricciones, recordó que existe un decreto alcaldicio vigente desde septiembre de 2024 que establece toque de queda para menores.

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“Los menores de edad no pueden estar en las calles después de la hora establecida. Ese decreto sigue vigente y surgió tras la participación de menores en actos delictivos”, manifestó.

El representante también advirtió que la inseguridad en sectores como Belisario Frías y Arnulfo Arias no puede abordarse únicamente desde medidas restrictivas, sino que requiere intervenciones sociales profundas.

“Belisario Frías es uno de los corregimientos con mayores índices de inseguridad y Arnulfo Arias está entre los más pobres del país. Hay una deuda social importante”, afirmó.

Añadió que los altos niveles de desempleo y las condiciones económicas en estas comunidades son factores que también inciden en los índices delictivos.