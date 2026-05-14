Bullying en Panamá enciende alarmas: 8 de cada 10 estudiantes sufren acoso escolar

Las especialistas coincidieron en que el bullying actual tiene características distintas a las de décadas anteriores, principalmente porque ahora la violencia se mantiene en el tiempo debido a las plataformas digitales.

Representantes de la fundación Somos Voz, No Silencio advirtieron sobre el incremento de los casos de bullying y afectaciones a la salud mental de estudiantes en Panamá, una problemática que, aseguran, ya alcanza niveles alarmantes y requiere una respuesta urgente de toda la sociedad.

Durante una entrevista televisiva, Irma Elena Ruiz y la psicóloga Caridad García señalaron que el acoso escolar se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente y visible, impulsado además por el impacto de las redes sociales y el temor de muchas familias a denunciar.

“Ocho de cada diez estudiantes en Panamá, lamentablemente, están sufriendo bullying o acoso escolar. Es una problemática urgente y peligrosa”, afirmó Ruiz.

La representante de la fundación recordó que, antes de finalizar las primeras tres semanas del año lectivo 2026, ya se habían registrado dos víctimas fatales relacionadas con esta problemática.

Ruiz explicó que, tras impulsar campañas para “romper el silencio”, han recibido numerosas denuncias de estudiantes y padres de familia que aseguran sentirse intimidados o temen represalias dentro de los centros educativos.

Los padres nos llaman llorando, con miedo a que sus hijos sean aislados o señalados. Incluso hay casos fuera de las escuelas, en actividades deportivas y academias, donde los menores terminan excluidos socialmente”, sostuvo.

Las especialistas coincidieron en que el bullying actual tiene características distintas a las de décadas anteriores, principalmente porque ahora la violencia se mantiene en el tiempo debido a las plataformas digitales.

“Antes el problema terminaba cuando salías de la escuela. Hoy no. El muchacho recibe bullying, lo graban, lo suben a redes y eso permanece constantemente”, explicó la psicóloga Caridad García.

Agregó que otro factor preocupante es la falta de consecuencias para quienes ejercen el acoso.

El bullying se sostiene en la impunidad. Si nadie corrige esa conducta, si autoridades, docentes o padres miran hacia otro lado, el agresor siente que puede seguir haciendo daño”, indicó.

García destacó que enfrentar el problema requiere una respuesta colectiva que involucre a familias, docentes, directivos escolares y autoridades.

“Necesitas otros padres, maestros y autoridades. El bullying se basa en el poder y en sentir que puedes hacer lo que quieras. Si se pone un freno, se corta”, manifestó.

Las entrevistadas también señalaron que los niños agresores suelen ser víctimas de violencia o entornos disfuncionales, por lo que consideran necesario brindar atención tanto a quienes sufren acoso como a quienes lo ejercen.

“Ese niño agresor también está sufriendo. Muchas veces viene de hogares donde aprendió violencia, críticas o humillaciones constantemente”, afirmó Ruiz.

La fundación impulsa programas permanentes en escuelas para reforzar valores, empatía y manejo emocional, al considerar que talleres aislados no son suficientes para generar cambios sostenibles.

Además, anunciaron que el próximo lunes participarán en una mesa técnica convocada en la Asamblea Nacional junto a la diputada Grace Hernández, donde asistirán madres de familia, incluyendo algunas que han perdido a sus hijos durante el actual año escolar.

“Esto es un problema de toda la sociedad. Ya tiene características de una pandemia y hay que atenderlo”, advirtió Ruiz.

La fundación Somos Voz, No Silencio mantiene habilitados canales de denuncia y acompañamiento para familias afectadas a través de sus redes sociales y su página web.