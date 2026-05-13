Residentes de Ancón protestan contra representante Yamireth Batista tras denuncias e investigaciones

La manifestación se dio días después de que las autoridades realizaran allanamientos tanto en las instalaciones de la Junta Comunal como en la residencia de la representante.

Ciudad de Panamá/Un grupo de residentes del corregimiento de Ancón protestó la mañana de este miércoles frente a la Junta Comunal en rechazo a la representante Yamireth Batista, en medio de las investigaciones y denuncias presentadas en su contra.

La manifestación se dio días después de que las autoridades realizaran allanamientos tanto en las instalaciones de la Junta Comunal como en la residencia de la representante, además de otras diligencias en oficinas vinculadas al gobierno local.

Las acciones judiciales forman parte de las investigaciones relacionadas con presuntos delitos de peculado, malversación de fondos públicos y denuncias por supuesto acoso laboral dentro de la Junta Comunal.

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Durante la protesta, residentes expresaron su preocupación por las presuntas irregularidades denunciadas y cuestionaron el manejo de los recursos destinados a la comunidad.

“Toda la serie de irregularidades graves de esta Junta Comunal, hay uso de fondos públicos, algo que ustedes habrán leído, pero también hay asuntos serios como el maltrato a personas que trabajaban aquí, eso es muy grave y una de las personas incluso está en tratamiento por esa razón”, manifestó Laura Candanedo, residente del sector.

Otro de los manifestantes aseguró que la comunidad respaldó a distintas juntas comunales con la expectativa de recibir atención a sus necesidades, pero indicó que los residentes no han sido tomados en cuenta.

“Ella quiere disponer de todos los dineros públicos, y así no se puede atender las necesidades de una comunidad”, expresó el residente durante la protesta.

Los moradores solicitaron mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos y pidieron que las investigaciones avancen para esclarecer las denuncias presentadas contra la representante del corregimiento.

Con información de Yamy Rivas