Fiscalía Anticorrupción allana junta comunal de Ancón

La representante de Ancón fue denunciada por exfuncionarios que laboraron con ella entre 2024 y 2026, por presuntos malos manejos de fondos públicos y posibles actos de maltrato laboral.

Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes diligencias de allanamiento en la junta comunal de Ancón, dirigida por la representante Yamireth Batista.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los allanamientos estarían relacionados con denuncias presentadas la semana pasada contra la representante de corregimiento.

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Durante las diligencias, los funcionarios revisaron varias oficinas dentro de la sede comunal, bajo la coordinación de la fiscal a cargo del caso.

Batista mantiene tres querellas. Fue denunciada por exfuncionarios que laboraron entre 2024 y 2026 con ella, por presuntos malos manejos de fondos públicos y posibles actos de maltrato laboral.

La diligencia encabezada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en la junta comunal de Ancón se mantenía este viernes en desarrollo, luego de varias horas de inspecciones dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los funcionarios del Ministerio Público llevaban aproximadamente dos horas realizando diligencias en una de las últimas oficinas inspeccionadas dentro del edificio de la junta comunal.

Durante la diligencia, las autoridades desarrollaban labores de inspección, recopilación de información y otras acciones consideradas necesarias dentro de esta etapa inicial de la investigación.

Mientras tanto, funcionarios de la junta comunal continuaban realizando sus actividades de manera regular, incluso algunos saliendo a almorzar, en medio del operativo que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.

Durante horas de la tarde, la Fiscalía en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron varias diligencias de allanamiento en diversas oficinas, como lo es una oficina de depósito ubicada en Terrazas de Albrook, así como también en la oficina de ornato en el área de Balboa.

“Se han presentado tres denuncias por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado, por el uso irregular y adquisiciones de bienes del Estado”, detalló Aldea Cedeño, fiscal.

Cedeño agregó que además, se realizaron diligencias de allanamientos en la residencia de la representante, Yamireth Batista.

De acuerdo a las denuncias presentadas por los exfuncionarios, se trata de fondos de la Junta Comunal, presuntamente utilizados para remodelación de apartamentos, así como pagos de viajes, fiestas, alquileres y compras personales. Además, estas querellas también señalan su puesto alquiler de camionetas de lujo, hecho que forma parte de esta investigación.

Con información de Meredith Serracín y Yamy Rivas