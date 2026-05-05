Yamireth Batista, representante de Ancón, rompe el silencio tras denuncias: 'lo que tengo es producto de mi salario'

Batista también afirmó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente sobre el proceso. “Yo todavía no he sido notificado, lo que me he enterado es por las redes, todo está en manos de los abogados” , manifestó.

Panamá/La representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, reaccionó a las denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción por un grupo de vecinos y exfuncionarios de la Junta Comunal, quienes la señalan por presuntos malos manejos de fondos públicos y posibles actos de maltrato laboral.

En medio de la controversia, Batista defendió su gestión y aseguró que su trabajo ha estado enfocado en la comunidad. “Durante estos dos años que llevo como representante de Ancón hemos trabajado incansablemente por nuestra comunidad, innovando y bueno es la vida política”, expresó.

La funcionaria indicó que ya se encuentra asesorándose legalmente y que en los próximos días ampliará su posición. “Estamos con nuestros abogados y pronto vamos a dar las declaraciones oportunas y bueno aquí seguimos trabajando por el bien de la comunidad”, señaló.

Batista también afirmó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente sobre el proceso. “Yo todavía no he sido notificado, lo que me he enterado es por las redes, todo está en manos de los abogados”, manifestó.

Ante cuestionamientos sobre el uso de los recursos para fines particulares, la representante insistió en su integridad.

Yo desde hace muchos años soy una mujer honesta que trabaja por lo suyo, todo lo que tengo es producto de mi salario y de mi trabajo”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que las denuncias tengan un trasfondo político, evitó profundizar. “Es evidente y lo evidente no se dice”, dijo.

En cuanto a la postura del Movimiento Otro Camino (MOCA), colectivo político al que pertenece, Batista expresó que respeta las decisiones internas. “Ellos sabrán por qué toman las decisiones, yo he trabajado desde campaña por el partido, desde el día uno he hecho mi mejor trabajo por representar a MOCA”, indicó.

De forma paralela, el fiscal de Honor y Disciplina de MOCA, Edwin Guardia, abrió una investigación interna para evaluar el caso.

El partido también emitió un comunicado en el que marcó distancia frente a las acusaciones. “Lo que hoy se ventila en el ámbito judicial sobre la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, es ajeno a todo lo que el Movimiento Otro Camino representa: ajeno a los hechos que se describen, ajeno a los valores que nos definen como organización y ajeno a la forma en que una autoridad elegida debe relacionarse con quienes la eligieron”, señaló la agrupación.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales, mientras se desarrollan las investigaciones tanto en el ámbito penal como dentro del partido político.

Con información de Meredith Serracín.