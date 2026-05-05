Policía tras la pista de asaltantes que atacaron a una pareja en avenida Balboa

Este violento suceso ha generado gran conmoción tanto en medios de comunicación como en redes sociales, debido a la crudeza del ataque.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto la noche de ayer en la avenida Balboa, generando alarma entre residentes y visitantes de la zona.

Según los reportes preliminares, tres delincuentes atacaron brutalmente a las víctimas con el objetivo de robarles. En el lugar de los hechos aún se observan rastros de sangre, evidencia de la gravedad del ataque.

Las autoridades informaron que la pareja, de origen extranjero y residente en el país, solía transitar por este sector, caracterizado por su alta afluencia de personas, incluidos turistas. Tras el incidente, unidades del 911 acudieron rápidamente para brindar atención médica a los afectados.

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Por su parte, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizó inspecciones en el área y revisa cámaras de videovigilancia con el fin de identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras cometer el delito.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Martínez, dijo que según lo descrito por testigos, los malhechores estaban vestidos de ropa deportiva. Actualmente se encuentran recabando más información. Afirmó que la pareja se encuentra en buen estado de salud.

Las investigaciones continúan en curso, mientras la Policía Nacional se prepara para ofrecer más detalles sobre el avance del caso, el estado de salud de las víctimas y la frecuencia de este tipo de hechos en la zona.

Este violento suceso ha generado gran conmoción tanto en medios de comunicación como en redes sociales, debido a la crudeza del ataque.

Información de Hellen Concepción