Policía advierte sobre delitos en compras y ventas por internet

Las autoridades recuerdan que el primer anillo de seguridad somos cada uno.

Panamá/Las compras y ventas en línea se han convertido en una herramienta cotidiana para miles de panameños, pero también en una oportunidad para que delincuentes cometan estafas, robos y hurtos bajo nuevas modalidades.

Ante este escenario, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial, advirtió sobre el incremento de casos vinculados a transacciones en plataformas digitales y marketplaces, donde tanto compradores como vendedores están siendo citados bajo engaños para luego ser víctimas de delitos.

Se ha detectado que los delincuentes utilizan estos medios comerciales para citar a las víctimas, tanto compradores como vendedores, en lugares apartados o a altas horas de la noche, donde posteriormente son víctimas de asaltos o engaños”, indicó la entidad mediante comunicado.

Las autoridades alertan que muchas de estas situaciones ocurren cuando las personas bajan la guardia ante ofertas atractivas o acceden a reunirse en condiciones poco seguras, sin verificar previamente la identidad de la otra parte.

Recomendaciones

🔹 Evite reunirse en sitios solitarios, poco transitados o de difícil acceso.

🔹 Prefiera realizar encuentros en lugares públicos, concurridos y bien iluminados, como centros comerciales o estaciones policiales.

🔹 Desconfíe de ofertas con precios excesivamente bajos o con urgencia para concretar la compra.

🔹 No realice pagos adelantados sin verificar la identidad del vendedor y la existencia real del producto.

🔹 Evite compartir información personal innecesaria.

Manténgase alerta y denuncie cualquier hecho delictivo. El primer anillo de seguridad somos cada uno”, recordó la Policía Nacional.

En un entorno cada vez más digital, la prevención se convierte en la principal herramienta para evitar ser víctima de estos delitos, donde un simple descuido puede terminar en pérdidas económicas o situaciones de riesgo.