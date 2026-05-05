Escuelas para Padres inicia del 12 al 15 de mayo en todo el país

La jornada se realizará en las 16 regiones educativas , con la participación de miles de padres de familia en espacios diseñados para la reflexión y el aprendizaje, en un contexto donde la relación entre hogar y escuela cobra cada vez mayor relevancia.

Panamá/Del 12 al 15 de mayo se desarrollará a nivel nacional el programa Escuelas para Padres, en los 3,112 centros educativos del país, una iniciativa que busca fortalecer el acompañamiento familiar en la formación de los estudiantes.

La jornada se realizará en las 16 regiones educativas, con la participación de miles de padres de familia en espacios diseñados para la reflexión y el aprendizaje, en un contexto donde la relación entre hogar y escuela cobra cada vez mayor relevancia.

La directora nacional del Programa Escuela para Padres del Ministerio de Educación, Silmax Macre, explicó que esta iniciativa no debe verse como una imposición, sino como una oportunidad para las familias. “No es una obligación, es una oportunidad que tiene el padre de familia de poder participar de un espacio de reflexión que te permite poder cuestionarte cómo están tus acciones hoy en día como padre de familia”, indicó.

Macre destacó la importancia del rol de los padres en el desarrollo de sus hijos. “La escuela no puede sola y ellos tampoco pueden solos, es una unión entre la escuela y la casa, creo que juntos lo podemos lograr”, expresó.

El programa incluye actividades recreativas y talleres enfocados en valores, convivencia y acompañamiento familiar, con el objetivo de fortalecer el entorno emocional y educativo de los estudiantes.

En su más reciente convocatoria, la iniciativa logró convocar a cerca de 60 mil padres de familia en todo el país, una cifra que refleja el interés de las familias en involucrarse activamente en el proceso educativo.

“Eso para nosotros es muy significativo, nos dice que el papá sí está anuente a recibir ese acompañamiento (…) los papás sí están dispuestos a poder aprender cosas nuevas para ayudar a sus hijos”, señaló Macre.

La directora también hizo énfasis en los desafíos actuales que enfrentan las familias, como el impacto de las redes sociales y los cambios en la dinámica social, lo que hace aún más necesario reforzar estos espacios de orientación.

El programa recorrerá distintas provincias durante la semana, iniciando en:

📅 12 de mayo

Panamá Centro

Panamá Oeste

Panamá Norte

Panamá Este

San Miguelito

📅 13 de mayo

Colón

Coclé

Herrera

Los Santos

Darién

📅 15 de mayo