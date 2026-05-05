Aprehenden 11 personas por envío de drogas a Norteamérica y Europa

Las pesquisas se remontan al año 2024, cuando se detectó la actividad de este grupo criminal integrado por nacionales y extranjeros, entre ellos ciudadanos jamaiquinos.

Panamá/Un total de 11 personas fueron aprehendidas durante un operativo contra el narcotráfico que también apunta a una red dedicada al envío de sustancias ilícitas hacia Norteamérica y Europa mediante empresas de mensajería.

La acción fue dirigida por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal operaba utilizando servicios de courier para trasladar droga fuera del país, en una modalidad que buscaba evadir controles mediante envíos internacionales.

“Como parte de las acciones contra el narcotráfico (…) se aprehendieron hasta el momento 11 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas a través de empresas de envíos”, informaron las autoridades.

La operación se desarrolló en distintos puntos del distrito de Panamá, donde se ejecutaron más de 10 diligencias de allanamiento, previamente autorizadas por un juez de garantías, logrando ubicar indicios relacionados con la investigación.

Las pesquisas se remontan al año 2024, cuando se detectó la actividad de este grupo criminal integrado por nacionales y extranjeros, entre ellos ciudadanos jamaiquinos.

Durante los operativos, las autoridades avanzaron en la recolección de evidencias que vinculan a los detenidos con el envío de sustancias ilícitas a mercados internacionales.

“Se trata de una investigación iniciada en el 2024 (…) dedicada al tráfico de sustancias ilícitas a través de envíos por courier hacia Norteamérica y Europa”, detalló la Fiscalía.

La Procuraduría reiteró que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir el narcotráfico y desarticular organizaciones criminales que operan en el país.