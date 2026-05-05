Toneladas de basura desbordan ríos tras lluvias y reavivan alerta ambiental en Panamá

Aunque las barreras han logrado evitar que grandes cantidades de basura lleguen al mar, la magnitud del problema sigue siendo evidente.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han provocado un aumento significativo de desechos en los ríos de la capital, evidenciando nuevamente el impacto de la mala disposición de la basura y la presión sobre los sistemas de contención instalados en estas cuencas.

Un recorrido realizado en la cuenca de Río Abajo permitió constatar la acumulación de grandes cantidades de residuos en una de las barreras instaladas por la organización ambiental Marea Verde, donde se retienen desechos que, de otra forma, terminarían en la bahía de Panamá.

Las imágenes muestran desde plásticos y envases de foam hasta objetos voluminosos como neveras, tanques de aceite e incluso partes de vehículos, arrastrados por la crecida de los ríos tras las lluvias.

“Las altas lluvias y la velocidad del río trajeron una gran cantidad de basura. Nuestro sistema tiene mecanismos de seguridad y, en el caso del río Juan Díaz, la barrera se abrió y perdimos toneladas de desechos que ahora están en la bahía y el mar”, explicó Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde.

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Según detalló, solo en esa cuenca se estiman más de 20 toneladas de residuos, mientras que en Río Abajo continúan las labores de limpieza tras la recolección de un contenedor completo en los últimos días.

Pese a los esfuerzos de comunidades y autoridades para mejorar la disposición de desechos, la problemática persiste. “Estos esfuerzos no son suficientes. Necesitamos que las personas tomen conciencia”, se reiteró durante el recorrido.

El foam, uno de los principales contaminantes

Uno de los residuos más visibles en el río es el foam (poliestireno expandido), un material de uso común en envases desechables que representa un reto ambiental significativo.

El foam se fragmenta en pedazos pequeños, es difícil de recoger, no es reciclable y tiene impactos en la salud que aún no conocemos completamente”, advirtió la representante de Marea Verde.

La organización impulsa, junto a otras 17 agrupaciones ambientales, una iniciativa para que se vete una ley que permitiría continuar su uso bajo la categoría de “biodegradable”.

La composición de los desechos también da pistas sobre su origen. En Río Abajo, además de foam, se han encontrado partes de autos y envases de aceite, lo que sugiere actividades irregulares en zonas cercanas a la cuenca.

Llamado urgente a la conciencia ciudadana

Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la solución no depende únicamente de las barreras de contención, sino de cambios en el comportamiento ciudadano.

“Los ríos y el mar son de todos. Cada residuo que desechamos debemos preguntarnos dónde va a terminar”, enfatizó la vocera.

El inicio de la temporada lluviosa agrava el panorama. A pocos días de comenzar mayo, ya se reportan niveles elevados de residuos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y contaminación en playas y ecosistemas marinos.

Aunque las barreras han logrado evitar que grandes cantidades de basura lleguen al mar, la magnitud del problema sigue siendo evidente.

Información Heidi Leane Morán