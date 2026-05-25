Mundial 2026 | Eric Davis: Conoce más del lateral por izquierda de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Eric Davis anotó el segundo gol de Panamá / AFP

Panamá/Éric Davis es un experimentado defensa lateral izquierdo panameño. Nacido el 31 de marzo de 1991, tiene 35 años y mide 1,80 metros de altura.

Su habilidad con el pie izquierdo lo ha consolidado en su posición a lo largo de su carrera. Actualmente, milita en el CD Plaza Amador. Además, es un jugador clave a nivel internacional, habiendo disputado 104 partidos con la selección de Panamá y anotado 9 goles. Su trayectoria ha incluido pasos por ligas de Panamá, Uruguay, Eslovaquia, Estados Unidos y Brasil.

A lo largo de su carrera, Éric Davis ha logrado importantes títulos, siendo campeón con el Deportivo Árabe Unido dos veces: en el Torneo Apertura 2008-2009 y en el Torneo Clausura 2009-2010. Con el Plaza Amador ha sido campeón en dos oportunidades.

Otras noticias: Mundial 2026 | José Córdoba: El defensa panameño que destaca en el Norwich City, perfil y trayectoria

--------------------------------------------------------------------------------

📍 Trayectoria de Éric Davis

🇵🇦 CD Plaza Amador (Panamá)

🗓️ Llegada: 10/07/2025 🔄 Procedente de: Vila Nova FC (Brasil) 📈 Valor: 50 mil € 💰 Coste: Sin coste

🇧🇷 Vila Nova FC (Brasil)

🗓️ Llegada: 19/08/2024 🔄 Procedente de: Kosice (Eslovaquia) 📈 Valor: 150 mil € 💰 Coste: Sin coste

🇸🇰 Kosice (Eslovaquia)

🗓️ Llegada: 06/02/2024 🔄 Procedente de: D.C. United (Estados Unidos) 📈 Valor: 300 mil € 💰 Coste: Sin coste

🇺🇸 D.C. United (Estados Unidos)

🗓️ Llegada: 02/08/2023 🔄 Procedente de: Dunajska Streda (Eslovaquia) 📈 Valor: 300 mil € 💰 Coste: Sin coste

🇸🇰 Dunajska Streda (Eslovaquia)

🗓️ Llegada: 11/09/2015 🔄 Procedente de: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible

🇵🇦 Árabe Unido (Panamá)

🗓️ Llegada: 01/07/2015 🔄 Procedente de: San Miguelito (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible

🇵🇦 San Miguelito (Panamá)

🗓️ Llegada: 17/07/2013 🔄 Procedente de: CA Fénix (Uruguay) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible

🇺🇾 CA Fénix (Uruguay)

📅 Fin de cesión: 30/06/2013 🔙 Regresó desde: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 📌 Motivo: Fin de cesión

🇵🇦 Árabe Unido (Panamá)

📅 Cesión: 21/01/2013 🔄 Procedente de: CA Fénix (Uruguay) 📈 Valor: 75 mil € 📌 Motivo: Cesión

🇺🇾 CA Fénix (Uruguay)

🗓️ Llegada: 19/08/2011 🔄 Procedente de: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: No disponible 💰 Coste: No disponible.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Eric Davis selección de Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats