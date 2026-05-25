Mundial 2026 | Eric Davis: Conoce más del lateral por izquierda de la selección de Panamá
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Éric Davis es un experimentado defensa lateral izquierdo panameño. Nacido el 31 de marzo de 1991, tiene 35 años y mide 1,80 metros de altura.
Su habilidad con el pie izquierdo lo ha consolidado en su posición a lo largo de su carrera. Actualmente, milita en el CD Plaza Amador. Además, es un jugador clave a nivel internacional, habiendo disputado 104 partidos con la selección de Panamá y anotado 9 goles. Su trayectoria ha incluido pasos por ligas de Panamá, Uruguay, Eslovaquia, Estados Unidos y Brasil.
A lo largo de su carrera, Éric Davis ha logrado importantes títulos, siendo campeón con el Deportivo Árabe Unido dos veces: en el Torneo Apertura 2008-2009 y en el Torneo Clausura 2009-2010. Con el Plaza Amador ha sido campeón en dos oportunidades.
Otras noticias: Mundial 2026 | José Córdoba: El defensa panameño que destaca en el Norwich City, perfil y trayectoria
--------------------------------------------------------------------------------
📍 Trayectoria de Éric Davis
🇵🇦 CD Plaza Amador (Panamá)
🗓️ Llegada: 10/07/2025 🔄 Procedente de: Vila Nova FC (Brasil) 📈 Valor: 50 mil € 💰 Coste: Sin coste
🇧🇷 Vila Nova FC (Brasil)
🗓️ Llegada: 19/08/2024 🔄 Procedente de: Kosice (Eslovaquia) 📈 Valor: 150 mil € 💰 Coste: Sin coste
🇸🇰 Kosice (Eslovaquia)
🗓️ Llegada: 06/02/2024 🔄 Procedente de: D.C. United (Estados Unidos) 📈 Valor: 300 mil € 💰 Coste: Sin coste
🇺🇸 D.C. United (Estados Unidos)
🗓️ Llegada: 02/08/2023 🔄 Procedente de: Dunajska Streda (Eslovaquia) 📈 Valor: 300 mil € 💰 Coste: Sin coste
🇸🇰 Dunajska Streda (Eslovaquia)
🗓️ Llegada: 11/09/2015 🔄 Procedente de: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible
🇵🇦 Árabe Unido (Panamá)
🗓️ Llegada: 01/07/2015 🔄 Procedente de: San Miguelito (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible
🇵🇦 San Miguelito (Panamá)
🗓️ Llegada: 17/07/2013 🔄 Procedente de: CA Fénix (Uruguay) 📈 Valor: 75 mil € 💰 Coste: No disponible
🇺🇾 CA Fénix (Uruguay)
📅 Fin de cesión: 30/06/2013 🔙 Regresó desde: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: 75 mil € 📌 Motivo: Fin de cesión
🇵🇦 Árabe Unido (Panamá)
📅 Cesión: 21/01/2013 🔄 Procedente de: CA Fénix (Uruguay) 📈 Valor: 75 mil € 📌 Motivo: Cesión
🇺🇾 CA Fénix (Uruguay)
🗓️ Llegada: 19/08/2011 🔄 Procedente de: Árabe Unido (Panamá) 📈 Valor: No disponible 💰 Coste: No disponible.