Desvinculan personal tras investigación por muerte de mona araña con tuberculosis en clínica veterinaria

Entre los hallazgos, se determinó que e l ejemplar presentaba un estado de salud delicado asociado a condiciones derivadas de la tenencia ilegal y la prolongada interacción con humanos, situación que requería un manejo clínico especializado y monitoreo estricto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente informó la conclusión de las investigaciones administrativas relacionadas con el fallecimiento de un ejemplar de mono araña negro (Ateles fusciceps), confirmándose que la causa de muerte fue tuberculosis y que existieron fallas en el protocolo, manejo y seguimiento clínico brindado al animal durante su permanencia en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

Las investigaciones incluyeron la revisión de informes técnicos, expedientes clínicos, análisis veterinarios y actuaciones administrativas vinculadas al caso. Entre los hallazgos, se determinó que el ejemplar presentaba un estado de salud delicado asociado a condiciones derivadas de la tenencia ilegal y la prolongada interacción con humanos, situación que requería un manejo clínico especializado y monitoreo estricto.

El informe administrativo también identificó inconsistencias en los tiempos de reporte institucional del fallecimiento del ejemplar, ocurrido el 20 de noviembre de 2025 y comunicado formalmente meses después, situación que fue incorporada dentro de las evaluaciones administrativas correspondientes.

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Como resultado de las investigaciones, la institución determinó que no se aplicó de manera adecuada el tratamiento correspondiente ni se siguieron correctamente algunos protocolos establecidos para este tipo de casos, por lo que se procedió a tomar medidas disciplinarias y realizar desvinculaciones de personal vinculado al caso.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la transparencia, el bienestar animal y el fortalecimiento de los procedimientos de atención veterinaria, a fin de garantizar el manejo responsable de la fauna silvestre bajo custodia institucional y prevenir situaciones similares en el futuro.

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Asimismo, la entidad informó que se reforzarán los protocolos internos de atención, monitoreo y custodia de fauna silvestre, además de los mecanismos de supervisión técnica dentro de la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

La institución recordó que la tenencia ilegal de fauna silvestre como mascota está prohibida por la legislación panameña y representa un riesgo tanto para las especies como para la salud humana, debido a la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, especialmente en casos de convivencia prolongada entre animales silvestres y personas.