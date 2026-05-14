Apede realiza foro de turismo para promover Colón como destino

Con iniciativas como esta, el sector turístico apuesta a que la imagen de las playas, la cultura y la historia del Caribe panameño logren imponerse sobre las preocupaciones que hoy rodean a la provincia.

Colón/El potencial turístico de la provincia de Colón volvió a ponerse sobre la mesa durante el Foro Internacional de Turismo 2026, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El encuentro reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector turístico con un objetivo claro: mostrar al país y al mundo las riquezas naturales y culturales que existen en la costa caribeña, especialmente en Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Sin embargo, más allá de las playas paradisíacas y el movimiento económico que genera la llegada de visitantes, uno de los temas que marcó el debate fue la creciente preocupación por la violencia que afecta a la provincia y cómo esta situación podría impactar la imagen turística del país.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, reconoció que la seguridad sigue siendo un factor determinante para quienes eligen un destino turístico. Aun así, aseguró que Panamá continúa siendo visto como uno de los países más seguros de la región y destacó el aumento constante en la llegada de visitantes durante los últimos meses.

“Lamentable lo sucedido, pero importante reforzar la acción de la Policía Nacional”, expresó durante su intervención.

Por su parte, el presidente de Apede, capítulo de Colón, Domínico Medina, insistió en que incluso muchos colonenses desconocen el potencial turístico que existe en su propia provincia. Señaló que uno de los principales retos es que la misma población crea en las oportunidades que ofrece Colón para atraer visitantes nacionales y extranjeros.

“Colón tiene bellezas que incluso hay colonenses que no conocen”, comentó.

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El alcalde de Colón, Diógenes Galván, también participó en el foro y habló sobre los proyectos que se desarrollan junto a las autoridades de turismo, entre ellos la construcción del centro de información turística en la Batería Morgan.

Galván reconoció que la inseguridad representa un desafío para la ciudad, aunque sostuvo que las estrategias para combatirla deben encontrar un equilibrio para no afectar la dinámica urbana ni la experiencia de quienes visitan la provincia.

“Una ciudad muy restringida no puede ser oferta para el turismo”, afirmó, al tiempo que reveló que hace poco más de un mes sostuvo reuniones con el Ministerio de Seguridad para abordar la situación.

El foro se desarrolla en medio de expectativas positivas para el sector. Durante este fin de semana se espera la llegada de más de dos mil turistas en cruceros al puerto de Colón 2000, desde donde muchos recorrerán distintos puntos turísticos del país.

Con iniciativas como esta, el sector turístico apuesta a que la imagen de las playas, la cultura y la historia del Caribe panameño logren imponerse sobre las preocupaciones que hoy rodean a la provincia.