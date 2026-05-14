Colonenses cuestionan efectividad de retenes policiales ante hechos violentos

Los retenes se mantienen desde horas de la tarde y también durante las mañanas.

Colón/Los retenes policiales instalados en distintos puntos de la provincia de Colón continúan generando cuestionamientos entre residentes, quienes consideran que las medidas no están dando los resultados esperados frente a la violencia que afecta al sector.

Durante un recorrido por la avenida Amador Guerrero y otras zonas de la ciudad, se observó la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Policía Nacional en puntos como Calle 2, Calle 6, el Parque 5 de Noviembre, Calle 14 y Santa Isabel.

Los retenes se mantienen desde horas de la tarde y también durante las mañanas. El jefe de la zona policial, Hermógenes Argüelles, en tanto, indicó que han permitido sacar armas de las calles y personas requeridas por las autoridades.

Son la incautación de cinco armas de fuego. También se dieron incautaciones de municiones varias. También hemos sacado de circulación a personas que mantenían oficios vigentes por los diferentes delitos y estas personas entonces están puestas en orden de la autoridad competente”, indicó.

Sin embargo, residentes sostienen que las estructuras criminales conocen los puntos de control y buscan rutas alternas para evitar ser detectados.

Todo el mundo sabe que eso no sirve aquí de nada. Los maleantes no son tontos; si ellos ven un retén ahí, ellos no van a pasar por allí”, expresó una ciudadana.

Otra residente cuestionó el impacto que los retenes tienen sobre la movilidad y economía de quienes deben trasladarse diariamente.

En las horas pico, cuando vamos a trabajar, hay retenes. Cuando vamos a salir a hacer un mandado, hay retenes. Pero los retenes no están funcionando. Hemos solicitado que cambien de estrategia porque eso revienta el bolsillo de los ciudadanos”, manifestó.

Los operativos también se desarrollan en la vía hacia Portobelo, específicamente en sectores como San Mateo, Pilón Centro, Río Alejandro y María Chiquita.

Otro ciudadano aseguró haber observado cómo algunos conductores evitan los controles policiales. “Con ese retén, todo el mundo sabe que están haciendo retenes. Pasan por otros lados, yo lo he visto. Carros que cuando ven el retén se regresan”, comentó.

De acuerdo con las autoridades, en comparación con mayo del año pasado, se han registrado cuatro homicidios menos en la provincia. Hasta el momento, la cifra total alcanza 36 casos.

Pese a esa reducción, residentes mantienen preocupación por el incremento de adolescentes asesinados y por la utilización de menores en hechos violentos.

Con información de Néstor Delgado.