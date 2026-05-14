Mulino sobre posible reelección de Jorge Herrera: 'Ese es un tema estrictamente interno' de la Asamblea

La Asamblea Nacional elegirá el próximo 1 de julio a su nueva junta directiva.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, evitó pronunciarse sobre una posible reelección del diputado panameñista Jorge Herrera como presidente de la Asamblea Nacional y aseguró que respetará la decisión que tomen los diputados el próximo 1 de julio.

El mandatario reconoció que la relación con Herrera ha sido positiva durante el periodo legislativo y destacó el trabajo conjunto en proyectos aprobados por el Legislativo.

La relación con él ha sido buena en el entendimiento mutuo de que ellos allá y nosotros acá, como debe ser. Hemos tenido un trabajo arduo en las legislaciones que se han aprobado que son de interés nacional”, expresó Mulino.

El presidente insistió en que la elección de la directiva de la Asamblea corresponde exclusivamente al Órgano Legislativo y señaló que no le corresponde intervenir en las aspiraciones de ningún diputado.

Yo no puedo meterme a opinar sobre si se reelige o si no se reelige y mucho menos respecto de quién aspire y tenga los votos”, manifestó.

Mulino también recordó que para alcanzar la presidencia de la Asamblea no basta con aspirar al cargo, sino contar con el respaldo necesario dentro del hemiciclo. “De eso se trata, no es nada más querer, sino tener los mínimos votos para ser presidente de la Asamblea”, afirmó.

El mandatario reiteró que mantendrá respeto por la decisión que adopte el Legislativo y adelantó que trabajará con quien resulte electo por la mayoría de los diputados.

Ese es un tema estrictamente interno de ese órgano del Estado que yo respetaré el primero de julio y me sentaré al lado del que haya sido electo con la mayoría de los diputados”, sostuvo.

La Asamblea Nacional elegirá el próximo 1 de julio a su nueva junta directiva.