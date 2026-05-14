Mulino justifica el aumento de la planilla estatal por apertura de escuelas y hospitales; niega que sean 'botellas'

El mandatario sostuvo que, al aumentar las inversiones y los servicios estatales, también crece la necesidad de contratar personal.

El presidente José Raúl Mulino justificó el aumento de la planilla estatal asegurando que el crecimiento responde principalmente a la ampliación de servicios públicos en áreas como educación, salud y seguridad, y no al nombramiento de “botellas” dentro de las instituciones.

Durante una intervención pública, el presidente explicó que el incremento en la cantidad de funcionarios está ligado a la apertura de nuevas infraestructuras y al fortalecimiento de entidades encargadas de brindar atención a la población.

Una cosa es la planilla operativa y otra la planilla que brinda un servicio público. Estamos construyendo una enorme cantidad de escuelas, recuperando e inaugurando hospitales, y el clamor ciudadano es tener más seguridad, más policías en la calle”, expresó.

El mandatario sostuvo que, al aumentar las inversiones y los servicios estatales, también crece la necesidad de contratar personal.

“Esos datos incrementan la planilla porque, al final del camino, todos son funcionarios públicos. Lo que mi gobierno no está haciendo es un plan de urgencia ni auspiciando el nombramiento de botellas en ninguna entidad”, afirmó.

Añadió que el aumento continuará “en la medida en que el país vaya creciendo y las necesidades también crezcan”.

Te puede interesar: Bullying en Panamá enciende alarmas: 8 de cada 10 estudiantes sufren acoso escolar

El presidente también pidió analizar el tema “con perspectiva”, al señalar que la prestación de servicios públicos no puede detenerse ni reducirse en áreas esenciales.

Por su parte, la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, explicó que el informe de la Contraloría detalla cuáles son las instituciones donde se ha registrado el mayor incremento de personal.

Indicó que el Ministerio de Educación encabeza parte del aumento debido a la apertura y remodelación de más de 53 centros educativos, así como la habilitación de más de 1,500 comedores escolares.

“Todo eso requiere personal. Estamos atendiendo la necesidad y el clamor de un país por mejor educación, mejor salud y mayor seguridad”, sostuvo.

La funcionaria también mencionó la apertura de hospitales, centros de salud y Minsa-Capsi que, según dijo, permanecían abandonados y ahora requieren tanto personal técnico como administrativo.

En materia de seguridad, detalló que más de 1,500 nuevos agentes se han graduado para reforzar entidades como la Policía Nacional, Senan, Senafront, SPI y Migración.

“Esos son los puntos donde más ha subido la planilla”, indicó.

No obstante, aseguró que el Ejecutivo mantiene una revisión de las planillas institucionales con el objetivo de reducir personal en aquellas entidades donde consideren que existe una cantidad excesiva de funcionarios.

“Estamos revisando la planilla de todas las instituciones para cumplir el mandato de disminuirla en donde no es necesario tener esa inflada cantidad de personal que había antes”, concluyó.