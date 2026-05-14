'No son ángeles... son criminales': Presidente descarta 'negociar' con pandillas y promete mano firme

El mandatario hizo referencia a recientes decomisos de drogas y operativos contra estructuras criminales vinculadas a la contaminación de contenedores en puertos panameños.

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves que su gobierno no negociará con pandillas y reiteró que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado continuará mediante operativos, inteligencia y fortalecimiento de los estamentos de seguridad.

Durante declaraciones sobre la situación de seguridad en el país, el mandatario reconoció la preocupación por el aumento de la violencia vinculada a disputas entre grupos criminales, pero afirmó que esos enfrentamientos responden a conflictos internos del narcotráfico por control de territorio y mercados de droga.

Yo no me voy a sentar, o el ministro de Seguridad se va a sentar con el jefe de la pandilla X a negociar. Eso no es posible”, afirmó Mulino.

El presidente señaló que, aunque el Gobierno mantiene acciones permanentes contra el crimen organizado, resulta “muy difícil, si no imposible”, controlar las disputas entre pandillas dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

“Ese no es un tema del Gobierno, ese es un tema de la maleantería que maneja el narcotráfico, las pugnas por territorio y mercado de droga y los consiguientes ajustes de cuentas”, expresó.

Mulino destacó que el incremento de pandillas y hechos violentos está relacionado directamente con el aumento de la producción y movilización de cocaína en la región, utilizando el territorio y los mares panameños como rutas de tránsito hacia Norteamérica y Europa.

El mandatario hizo referencia a recientes decomisos de drogas y operativos contra estructuras criminales vinculadas a la contaminación de contenedores en puertos panameños.

“Todos los días ustedes cubren la barbaridad de kilos y a veces toneladas de cocaína y otras drogas que se incautan”, manifestó.

También resaltó la cooperación internacional con Países Bajos para fortalecer mecanismos de inteligencia, aduanas y vigilancia portuaria, especialmente ante el envío de droga hacia puertos europeos como Rotterdam, Amberes y Marsella.

En ese sentido, indicó que el objetivo es impedir operaciones de transbordo de drogas en aguas internacionales y desarticular redes criminales vinculadas al narcotráfico internacional.

Mulino defendió además las recientes decisiones judiciales de imponer detención preventiva a personas capturadas en operativos contra el crimen organizado.

No son ángeles, no son personas que por casualidad están en una organización criminal. Son criminales”, afirmó.

El mandatario advirtió que estas estructuras representan una amenaza no solo para sus rivales, sino también para ciudadanos inocentes que terminan afectados por balaceras y enfrentamientos armados.

“Pueden poner en riesgo inocentes, como ha pasado con personas que van transitando una calle, que están en un restaurante o en una escuela”, sostuvo.

Mulino aseguró que el Gobierno seguirá reforzando la capacidad operativa de los estamentos de seguridad mediante la incorporación de tecnología, inteligencia y equipamiento especializado.

Asimismo, adelantó que se trabaja junto al sistema penitenciario para combatir las estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.

Concluyó diciendo que se va a proceder como hay que proceder "para defender a la inmensa mayoría de ciudadanos panameños que no son maleantes ni narcotraficantes".