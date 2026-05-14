Colón realiza primera craneotomía por tumor cerebral en el Hospital Manuel Amador Guerrero

La intervención fue practicada a una paciente de más de 50 años, quien ingresó al cuarto de urgencias tras presentar convulsiones.

Colón/La provincia de Colón marcó un hecho histórico con la realización exitosa de la primera cirugía de craneotomía por tumor cerebral en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, un procedimiento de alta complejidad que abre una nueva etapa en la atención neuroquirúrgica de la región.

La intervención fue practicada a una paciente de más de 50 años, quien ingresó al cuarto de urgencias tras presentar convulsiones. Durante el procedimiento, los especialistas realizaron una apertura en el cráneo para acceder al área afectada del cerebro y lograron remover el tumor cerebral, representando un paso importante para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de la paciente.

Con esta cirugía, pacientes colonenses podrán recibir este tipo de intervenciones especializadas en su propia provincia, evitando traslados hacia la ciudad capital para acceder a atención neuroquirúrgica avanzada.

🔗Puedes leer: Colón estrena nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Manuel Amador Guerrero

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, destacó que este avance representa una señal de esperanza para los pacientes y sus familias.

“Significa que Colón avanza hacia procedimientos altamente especializados, que antes obligaban a trasladar a los pacientes a la ciudad capital. Hoy comienzan a realizarse localmente, con talento humano capacitado, compromiso institucional y equipos preparados para salvar vidas”, expresó.

Actualmente, la paciente permanece estable en la unidad de cuidados intensivos, bajo sedación y monitoreo constante, mientras evoluciona favorablemente durante el proceso postoperatorio.

Por su parte, el neurocirujano Héctor Lezcano indicó que las muestras extraídas del tumor serán analizadas por patología para determinar el tipo de células y establecer un diagnóstico definitivo.

Este logro refleja el fortalecimiento del sistema público de salud en Panamá, permitiendo que más pacientes puedan recibir atención especializada, moderna y cercana a sus comunidades.