CSS realiza innovadora cirugía de reconstrucción mamaria tras extirpar lesión maligna

La cirugía reconstrucción inmediata a una paciente de 31 años diagnosticada con una lesión maligna en la mama derecha.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un equipo de especialistas de la Caja de Seguro Social (CSS) llevó a cabo una compleja intervención quirúrgica que permitió extirpar una lesión maligna y realizar una reconstrucción mamaria inmediata, marcando un nuevo avance en los procedimientos de alta complejidad realizados en el país.

La cirugía, efectuada en la Ciudad de la Salud, consistió en una mastectomía total con reconstrucción inmediata a una paciente de 31 años diagnosticada con una lesión maligna en la mama derecha.

El equipo de cirugía plástica y reconstructiva aplicó una técnica avanzada que permite crear una nueva mama utilizando tejido propio del abdomen de la paciente, conocida como colgajo miocutáneo de recto abdominal transverso (TRAM). Este procedimiento evita el uso de implantes y favorece una recuperación más natural.

El doctor César Díaz, cirujano oncólogo de la Ciudad de la Salud, explicó que el caso fue cuidadosamente evaluado por un equipo multidisciplinario.

🔗Puedes leer: CSS advierte sobre el impacto del accidente cerebrovascular y promueve la prevención

“Se trataba de una paciente joven, sin comorbilidades y con condiciones óptimas para realizar una reconstrucción inmediata”, indicó.

Por su parte, el doctor John Davis, cirujano plástico y reconstructivo, señaló que durante la consulta preoperatoria se presentaron diversas opciones de reconstrucción mamaria, escogiendo la más adecuada según las características clínicas y personales de la paciente.

El doctor Erick Santos, cirujano plástico, destacó que “este procedimiento, además de ofrecer un adecuado control local de la enfermedad, favorece una recuperación física y emocional más rápida y positiva”.

Tras la cirugía y un proceso de recuperación favorable, la paciente continuará con los tratamientos oncológicos complementarios, que pueden incluir radioterapia, hormonoterapia o quimioterapia, según la valoración médica.