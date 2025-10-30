¿Por qué es importante tener un banco de piel en Panamá?

El Hospital del Niño cuenta con las instalaciones, sin embargo, aún se espera que las autoridades definan la fecha oficial de apertura.

Ciudad de Panamá/Han pasado 19 años desde que el país conoció la historia de Luis Contreras, uno de los sobrevivientes del trágico incendio del bus 8B06, ocurrido en octubre de 2006. Contreras sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue uno de los dos pacientes trasladados a los Estados Unidos para recibir atención médica especializada, incluyendo reconstrucción facial y trasplantes de piel y tejidos.

Hoy, su experiencia vuelve a cobrar relevancia en medio de los esfuerzos del sistema de salud panameño por habilitar el primer banco de piel y tejidos del país, una estructura que ya está instalada en el Hospital del Niño y que podría iniciar operaciones próximamente.

Contreras explicó la importancia de contar con materiales y alternativas médicas adecuadas para el tratamiento de personas con quemaduras severas.

“Hay pieles sintéticas y pieles a base de animales, como por ejemplo del cerdo, que son muy importantes para las personas que sufren quemaduras graves. Aquí en Panamá también se está usando la placenta de las mujeres cuando dan a luz, para ayudar a parar el sangrado”, detalló Contreras.

¿Qué es un banco de piel?

Se trata de una institución especializada en la preservación y procesamiento de tejido cutáneo humano, donado por personas fallecidas o en ciertas cirugías de donantes vivos. Estos tejidos se utilizan en pacientes con quemaduras graves, heridas extensas o para procedimientos reconstructivos.

El doctor César Cuero explicó cómo se realiza la recolección del tejido donado: “Cuando se hace la cosecha de piel, no se hace en la parte frontal del cuerpo, sino en la espalda y la parte posterior, de tal manera que no se afecta la estética del cadáver cuando llega el momento de sepultarlo”.

Actualmente, el Hospital del Niño cuenta con las instalaciones, dos neveras especiales y el equipo necesario para almacenar y procesar los tejidos. Sin embargo, aún se espera que las autoridades definan la fecha oficial de apertura del banco, un paso que marcará un avance histórico en la atención de quemaduras y cirugías reconstructivas en Panamá.

La importancia de un banco de piel

Este tipo de institución permite salvar vidas en casos de emergencias por quemaduras graves, accidentes o desastres masivos, donde los pacientes pierden grandes extensiones de piel.

La disponibilidad inmediata de tejido cutáneo ayuda a reducir el riesgo de infecciones, mejorar la cicatrización y disminuir el dolor, brindando una mejor calidad de vida durante el proceso de recuperación.

Además, facilita la realización de cirugías reconstructivas y evita depender de bancos internacionales, lo que acelera los tratamientos y reduce costos.

Con información de Hellen Concepción