Trump felicita a Panamá y se compromete a trabajar con Mulino para 'salvaguardar aún más la seguridad del Canal'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió este jueves al mensaje de felicitación enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con motivo del 122 aniversario de vida republicana, resaltando el carácter de la relación bilateral como una alianza entre naciones amigas, soberanas y cooperantes.

En su cuenta oficial en redes sociales, el mandatario panameño agradeció el gesto del presidente estadounidense, quien en su carta oficial elogió a Panamá como un “amigo firme y un valioso aliado” de los Estados Unidos.

“Agradezco las palabras del presidente Donald Trump [@POTUS] al pueblo panameño por la celebración de nuestras fechas patrias. Somos naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades”, expresó Mulino.

Trump resalta el liderazgo regional de Panamá

En su misiva, el presidente Trump destacó los aportes de Panamá a la seguridad y estabilidad regional, al tiempo que reconoció los esfuerzos del país en el combate al narcotráfico y la migración ilegal.

“Aplaudo sus esfuerzos por fortalecer la seguridad en nuestra región, que es de gran importancia para mí y para los Estados Unidos. Aprecio especialmente su excepcional cooperación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo nuestra colaboración en Haití”, señaló Trump.

El mandatario estadounidense también subrayó su compromiso de trabajar junto al gobierno panameño para “salvaguardar aún más la seguridad del Canal de Panamá”, al que describió como un “pilar vital del comercio para los Estados Unidos y del mundo”.

Relación bilateral y cooperación estratégica

Ambos líderes coincidieron en su interés por fortalecer los lazos económicos y comerciales entre los dos países, en el marco de una alianza que, según Trump, continuará haciendo que ambas naciones sean más seguras y prósperas.

El intercambio diplomático se da en un contexto de atención internacional hacia Panamá, luego de las declaraciones del presidente estadounidense sobre la presunta injerencia china en el Canal de Panamá, que generaron debate a inicios de año.

Durante 2025, Panamá ha recibido la visita de varios altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes reafirmaron la disposición de Washington de mantener una cooperación estrecha en materia de seguridad, comercio y defensa regional.