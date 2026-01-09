Khloé Kardashian habla de 'congelar' su cuerpo para vivir más de 100 años

La celebridad volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir una declaración que mezcla ciencia, cultura pop y la constante presión por desafiar el paso del tiempo.

Durante un episodio de Ask Me Anything de su programa Khloé In Wonder Land, la empresaria y estrella de televisión aseguró que estaría dispuesta a que su cuerpo sea “congelado y preservado”, una afirmación que no tardó en generar debate en redes sociales.

“Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme”, dijo Khloé Kardashian, dejando claro que su interés va más allá de una frase casual. La celebridad explicó que su objetivo personal es vivir hasta los 104 años, una meta que, según ella, está directamente relacionada con el deseo de mantenerse saludable, joven y funcional durante el mayor tiempo posible.

La fundadora de Good American también reconoció que esta inquietud no surge únicamente de una obsesión personal, sino de un contexto social mucho más amplio. “La presión para verse joven y bonita es inmensa”, expresó, al referirse a las exigencias constantes que enfrentan las figuras públicas, especialmente aquellas cuya imagen ha sido construida frente a cámaras durante décadas.

Las palabras de Kardashian han sido interpretadas por muchos como una referencia indirecta a la criónica, una práctica que consiste en preservar cuerpos humanos a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de que, en el futuro, los avances médicos permitan revertir el envejecimiento o curar enfermedades hoy incurables. Aunque Khloé no confirmó que esté inscrita en ningún programa de este tipo, su comentario dejó abierta la posibilidad.

Este no es el primer momento en el que la menor del clan Kardashian-Jenner aborda de forma frontal el tema del envejecimiento y los procedimientos estéticos. En 2025, respondió públicamente en Instagram a un video del doctor Jonathan Betteridge, quien comparó fotografías suyas tomadas con 15 años de diferencia y sugirió posibles intervenciones quirúrgicas.

“¡Lo tomo como un gran cumplido! Primero que nada, creo que estas fotos tienen unos 15 años de diferencia. Pero aquí va una lista de cosas que sí me he hecho. Siempre he sido muy abierta con lo que me he hecho, así que aquí vamos”, escribió Khloé en la sección de comentarios.

Fiel a esa transparencia, detalló uno a uno los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Confirmó que se realizó una rinoplastia con el reconocido cirujano plástico Dr. Raj Kanodia, de Beverly Hills. Además, mencionó que se ha hecho depilación láser en la línea del cabello y en otras zonas del cuerpo en la clínica @sevlaseraesthetics.

También explicó que fue en @7qspa donde recibió tratamientos de botox y sculptra, y donde además le removieron un tumor en la mejilla. Sobre los rellenos faciales, fue igual de clara: “Tuve filler en el pasado, pero no me he puesto ninguno en los últimos años (escuché que nunca se va del todo, así que seguro aún está ahí, pero más calmado)”.

Khloé Kardashian añadió que ha optado por procedimientos menos invasivos para el cuidado de la piel, como el tratamiento láser sofwave, utilizado también por su hermana Kim Kardashian, especialmente antes de eventos de alto perfil como la Met Gala. Otro de los métodos que mencionó fue la colocación de hilos de colágeno debajo del mentón y el cuello en @thethingswedo.co, como alternativa a un lifting quirúrgico tradicional.

Respecto a uno de los cambios más comentados por el público, su notable pérdida de peso, la empresaria explicó que fue el resultado de un proceso prolongado y disciplinado. “He perdido 80 libras (40 kilos) a lo largo de los años (lento pero constante)”, escribió, etiquetando a su entrenador personal @coachjoe.paris.

Finalmente, reveló algunos tratamientos tópicos que forman parte de su rutina habitual: “Faciales con esperma de salmón, faciales regulares, péptidos, vitaminas y cuidado de la piel diario”. Este tipo de tratamientos, aunque polémicos, han ganado popularidad entre celebridades como Jennifer Aniston, Miley Cyrus y Denise Richards, consolidando una tendencia que sigue desafiando los límites entre ciencia, estética y longevidad.