Atacante de sinagoga en EEUU se dio un tiro en la cabeza, según el FBI

Era padre de dos adolescentes, se divorció de su esposa en 2024 y trabajaba hasta hace poco como camarero, informó The New York Times.

Detroit, Estados Unidos/El hombre que murió durante el ataque a una sinagoga en Estados Unidos el jueves se disparó en la cabeza, dijo la agente del FBI Jennifer Runyan en una conferencia de prensa el viernes.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional lo identificó como Ayman Mohamad Ghazali, ciudadano libanés de 41 años.

"En algún momento durante el tiroteo, Ghazali sufre un disparo autoinfligido en la cabeza", dijo Runyan.

Aunque ha trascendido que perdió a miembros de su familia en los ataques de Israel a Líbano a comienzos de mes, "sería irresponsable de mi parte especular sobre su motivo" para atacar un lugar de culto en Detroit, indicó la agente.

Ghazali estrelló el jueves una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, en el estado de Míchigan.

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El "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros", había indicado el jueves alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Ghazali llegó a la ciudad de Detroit en 2011 con una visa para cónyuges de estadounidenses. En 2016 obtuvo la ciudadanía.

Era padre de dos adolescentes, se divorció de su esposa en 2024 y trabajaba hasta hace poco como camarero, informó The New York Times.

Según el medio, Ghazali asistió a un memorial por sus familiares muertos en la cercana localidad de Dearborn, Míchigan, junto con otros parientes en duelo, muchos de ellos provenientes del pueblo libanés de Machghara.

El FBI anunció que el incidente se investiga "como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

Una fuente de la comunidad libanesa-estadounidense de Míchigan había dicho a CBS News que el ataque ocurrió "unos 10 días antes" y "mató a varios de sus familiares, dejándolo devastado".