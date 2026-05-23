Muere el hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato.

Washington, Estados Unidos/Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El enfrentamiento tuvo lugar poco después de las 18H00 (22H00 GMT), cuando un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca "sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar".

"La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento", dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud.

Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido.

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington.

"Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr", relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, captando el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Intentos de asesinatos contra Trump

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato.

El más reciente ocurrió el 25 de abril, cuando un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas.

El hombre nunca llegó a acercarse a Trump ni a los demás invitados al evento.

En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida.

"Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo", dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.