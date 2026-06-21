Minsa niega favorecimiento a empresa y justifica compra de medicamentos

La entidad aseguró que la adquisición de cuatro medicamentos respondió a la necesidad de garantizar tratamientos a más de 150 mil pacientes, luego de que 27 actos públicos fueran declarados desiertos por falta de oferentes.

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó los señalamientos sobre un supuesto favorecimiento a la empresa Bio Materiales, S.A. y aseguró que la adquisición de varios medicamentos respondió exclusivamente a la necesidad de evitar el desabastecimiento de productos esenciales para la atención de la población.

En un comunicado, la entidad explicó que la compra de Clotrimazol 100 mg, Nifedipina 10 mg, Clorhidrato de Propranolol 40 mg y Trivitaminas ACD se realizó para garantizar la continuidad de tratamientos médicos y evitar afectaciones a miles de pacientes en todo el país.

Según el Minsa, estos medicamentos forman parte de un grupo de productos considerados de difícil adquisición debido a la escasa participación de proveedores en los procesos de contratación pública.

La institución detalló que entre 2018 y 2024 un total de 27 actos públicos convocados por el propio Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y distintos centros hospitalarios fueron declarados desiertos por falta de proponentes.

Más de 150 mil pacientes afectados

El Ministerio advirtió que la ausencia de oferentes representaba un riesgo para la continuidad de tratamientos de más de 150 mil pacientes, especialmente personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, infecciones y otras condiciones que requieren acceso permanente a medicamentos.

Asimismo, indicó que la situación comprometía la disponibilidad de suplementos vitamínicos destinados a la atención de la población infantil.

Frente a este escenario, la entidad señaló que recurrió a los mecanismos contemplados en la Ley 419 de 2024, normativa que regula los medicamentos y otros productos para la salud humana.

Importación excepcional permitida por ley

De acuerdo con el Minsa, esta legislación faculta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD) a autorizar la importación de medicamentos sin registro sanitario cuando no exista disponibilidad en el mercado local y sea necesario iniciar o mantener tratamientos médicos.

La institución subrayó que se trata de una herramienta excepcional prevista expresamente por la ley para garantizar el abastecimiento cuando los mecanismos ordinarios de compra no logran resultados por falta de proveedores.

Además, destacó que los medicamentos importados mediante esta modalidad deben cumplir estrictos requisitos técnicos, regulatorios y sanitarios antes de recibir la autorización correspondiente.

"Se garantiza la seguridad, calidad y eficacia de los productos destinados a los pacientes", señaló la entidad.

Rechazan acusaciones de favorecimiento

El Minsa sostuvo que todas las actuaciones realizadas estuvieron orientadas exclusivamente a proteger la salud de la población y garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales.

Por ello, rechazó cualquier insinuación de trato preferencial hacia empresas particulares y reiteró que las adquisiciones fueron necesarias debido a la reiterada falta de oferentes en los procesos de contratación pública.

Como respaldo de su posición, la entidad divulgó un listado de licitaciones declaradas desiertas en hospitales, policlínicas y dependencias del sector salud durante los últimos años, argumentando que esta situación evidencia las dificultades históricas para adquirir estos productos mediante los procedimientos tradicionales.

El Ministerio reiteró que su prioridad continúa siendo garantizar el acceso oportuno a medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los pacientes en todo el territorio nacional.