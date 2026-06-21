Aviso de vigilancia marítima: olas de hasta 2.8 metros en el Caribe de Panamá del 22 al 25 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advierte sobre estado del mar adverso en las costas del Caribe occidental, central y oriental desde este lunes, debido a la persistencia de vientos alisios intensos en la cuenca del Caribe.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por estado del mar adverso y altura de olas significativas en el Caribe panameño, con validez desde las 12:30 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 11:59 p.m. del jueves 25 de junio de 2026.

El aviso abarca tres regiones costeras del país, con las siguientes condiciones proyectadas:

Caribe Occidental (Bocas del Toro – Norte de Veraguas): olas de 1.6 a 2.6 metros, vientos de 20 a 30 km/h y período de olas de 9 a 11 segundos.

Caribe Central (Colón, Coclé Abajo, Coclé Arriba): olas de 1.5 a 2.0 metros, vientos de 10 a 20 km/h y período de olas de 9 a 10 segundos.

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Caribe Oriental (Comarca Guna Yala): olas de 1.8 a 2.8 metros, vientos de 25 a 35 km/h y período de olas de 9 a 10 segundos. Esta zona registra las condiciones más intensas del aviso.

Las tres regiones presentan condiciones clasificadas con precaución para bañistas y botes artesanales.

Según el Imhpa, el fenómeno se debe a la persistencia de vientos alisios intensos en la cuenca del Caribe, que generan incremento en la altura y el período del oleaje —conocido como fetch— en todo el litoral Caribe panameño.

La institución instó a pescadores, embarcaciones pequeñas y residentes en zonas costeras vulnerables a tomar las medidas de seguridad correspondientes durante los próximos días.

El pronóstico fue elaborado por los meteorólogos Julissa Rivera y Roberto Martínez.