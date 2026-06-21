Canciller lamenta inconvenientes de panameños en Canadá retenidos en EEUU

La embajada explicó que las personas retenidas no contaban con la visa requerida para ingresar a Estados Unidos , un requisito obligatorio para los ciudadanos panameños que deseen entrar a ese país.

El canciller Javier Martínez-Acha se refirió a los casos de ciudadanos panameños que han sido retenidos temporalmente por autoridades migratorias de Estados Unidos tras cruzar accidentalmente la frontera durante visitas a las Cataratas del Niágara, y señaló que, aunque la situación es lamentable, corresponde respetar las decisiones soberanas de cada país en el manejo de sus fronteras.

“Es triste, pero también toca entender que cada país es soberano en el manejo de sus fronteras y de cómo ingresan las personas. Pienso que pudo quizás encontrarse una solución pragmática, pero hay que respetar las decisiones de los países en sus fronteras”, manifestó el jefe de la diplomacia panameña.

Las declaraciones se producen luego de que la Embajada de Panamá en Canadá emitiera una advertencia dirigida a los nacionales que visitan las Cataratas del Niágara.

De acuerdo con el comunicado de la sede diplomática, los casos se han presentado principalmente en el área de Buffalo, cercana a la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Según la información divulgada, algunos viajeros ingresaron involuntariamente a territorio estadounidense debido a una confusión al conducir o por no identificar adecuadamente las señalizaciones viales.

La embajada explicó que las personas retenidas no contaban con la visa requerida para ingresar a Estados Unidos, un requisito obligatorio para los ciudadanos panameños que deseen entrar a ese país.

Ante esta situación, las autoridades panameñas han reiterado el llamado a los viajeros a mantenerse atentos a las rutas y señalizaciones cuando visiten zonas fronterizas, así como a verificar con antelación los requisitos migratorios de los países que podrían cruzar durante sus desplazamientos.

Martínez-Acha reconoció que los incidentes generan preocupación, pero insistió en que Panamá debe respetar las medidas adoptadas por las autoridades migratorias estadounidenses, al tiempo que continúa brindando orientación y seguimiento consular a los ciudadanos afectados.

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