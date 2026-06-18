Mundial 2026| Panameños que visitan las Cataratas del Niágara cruzan por equivocación a EE UU y son retenidos

La embajada explicó que las personas retenida s no contaban con la visa requerida para ingresar a Estados Unidos , requisito indispensable para los ciudadanos panameños que deseen entrar a ese país.

La Embajada de Panamá en Canadá emitió una advertencia dirigida a los panameños que visitan las Cataratas del Niágara, luego de registrar varios casos de ciudadanos que han cruzado accidentalmente la frontera hacia Estados Unidos y han sido retenidos temporalmente por las autoridades migratorias.

Según un comunicado difundido por la sede diplomática, los incidentes han ocurrido principalmente en el área de Buffalo, donde algunos viajeros habrían ingresado por error a territorio estadounidense debido a confusión al conducir o por no identificar adecuadamente las señalizaciones viales.

La embajada explicó que las personas retenidas no contaban con la visa requerida para ingresar a Estados Unidos, requisito indispensable para los ciudadanos panameños que deseen entrar a ese país.

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Ante esta situación, las autoridades diplomáticas hicieron un llamado a quienes planean visitar las Cataratas del Niágara a extremar las precauciones, revisar cuidadosamente las señales de tránsito y evitar tomar por equivocación los puentes que conducen hacia territorio estadounidense.

Además, recomendaron planificar previamente las rutas de viaje y verificar la documentación necesaria antes de emprender cualquier desplazamiento cercano a la frontera.

La situación se da en medio de la visita de los panameños a Toronto, Canadá, para apoyar a la selección en su paso por el Mundial de Fútbol 2026.

La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General de Panamá en Toronto señalaron que mantienen disponibles sus servicios de asistencia consular para atender cualquier situación que involucre a ciudadanos panameños y garantizar que sus visitas se desarrollen de manera segura.