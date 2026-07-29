Argentina minimiza roce diplomático con Brasil

El gobierno argentino restó relevancia este martes al roce diplomático con Brasil luego de las acusaciones del presidente Javier Milei.

El gobierno argentino restó relevancia este martes al roce diplomático con Brasil luego de las acusaciones del presidente Javier Milei contra el gobierno brasileño, durante su visita a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonaro.

"Son diferencias ideológicas, políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

"No es la idea que esto afecte las relaciones comerciales" bilaterales, añadió.

El sábado Milei participó en Sao Paulo de un acto para apoyar al candidato presidencial Bolsonaro durante el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como "basura calva".

Entrevistado luego por Radio Mitre de Argentina, Milei afirmó que el gobierno de Brasil, al igual que el de México y el Partido Demócrata estadounidense habían financiado una supuesta "campaña antiargentina", aunque no aportó pruebas sobre esa acusación.

"Siempre hubo insultos de ambos lados", sostuvo Ravier al relativizar el peso de los dichos presidenciales en la relación diplomática bilateral con Brasil.

Esto "no va a impactar en la parte diplomática", insistió Ravier pese a que la cancillería de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

"Milei es un presidente líder de un movimiento que trata de llevar adelante ideas promercado, los Bolsonaro son amigos y colegas en esta idea, Lula se enfrenta a estas ideas y las diferencias están claras. Son parte de una cuestión ideológica y política", agregó Ravier.

Con sus dichos, el presidente argentino "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo a la AFP una fuente diplomática de Brasil.