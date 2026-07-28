Tom Holland sorprende al hablar de algunas de sus películas

El actor habló con franqueza sobre las dificultades que pueden surgir durante las campañas de promoción cuando un intérprete no siente el mismo entusiasmo por todas sus películas.

El actor Tom Holland habló con franqueza sobre las dificultades que pueden surgir durante las campañas de promoción cuando un intérprete no siente el mismo entusiasmo por todas sus películas.

Holland atraviesa una etapa activa de su carrera. Mientras promociona dos de sus próximos estrenos, el actor británico prepara un desafío interpretativo que lo llevará a ponerse en la piel de Fred Astaire, una de las figuras más importantes del cine musical estadounidense.

Durante su participación en el podcast Dish, presentado por Nick Grimshaw y Angela Hartnett, el protagonista de Spider-Man explicó que atender entrevistas es mucho más sencillo cuando existe orgullo por el resultado final de una producción. Según relató, en esos casos puede recomendar una película con convicción y responder con naturalidad a las preguntas de los periodistas.

“Cuando haces promoción de películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil. Porque cuando te preguntan por qué la gente debería ir a ver esta película, no le mientes a nadie”, dijo. Y añadió: “De verdad crees que la gente debería ir a verla. He tenido experiencias en las que la gente me dice: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’ Y en el fondo piensas: ‘No deberías, porque es una mierda’“.

El actor aseguró que actualmente vive una etapa diferente y describió sus trabajos recientes como “una especie de vuelta de honor”. También afirmó: “Lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ambas películas”. Se refiere a La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y Spider-Man: Brand New Day, producciones que llegarán a los cines con pocas semanas de diferencia y que mantienen al intérprete en el centro de la conversación cinematográfica.

Te puede interesar: Elizabeth Grimaldo anuncia su primer embarazo y revela cuándo llegará su 'mejor canción'

Te puede interesar: BTS ayudó a una mujer a superar su miedo a volar tras 17 años sin viajar en avión

Después de esta temporada de estrenos, Holland asumirá uno de los retos más exigentes de su trayectoria: interpretar a Fred Astaire en una película biográfica dirigida por Paul King, cineasta reconocido por Paddington y Wonka. El proyecto requerirá una preparación física y artística importante, especialmente por las habilidades de baile que caracterizaron al legendario intérprete estadounidense.

Holland ya comenzó a trabajar en esa preparación. En Good Morning America contó que realizó sus primeros ensayos y que retomará las clases cuando concluya la promoción de sus películas. “Nuestro próximo proyecto es Fred Astaire, que es lo que tenemos planeado. En cuanto termine estas giras, volveré al estudio de danza. Hace poco hice mis primeros ensayos, y me llenó de emoción y a la vez de pánico, porque tengo muchísimo trabajo por delante para estar a la altura de Fred”, explicó.

Astaire alcanzó reconocimiento mundial durante la Edad de Oro de Hollywood gracias a su trabajo como bailarín, actor y cantante. Películas como Top Hat y Holiday Inn consolidaron una trayectoria marcada por coreografías, elegancia escénica y una manera de integrar movimiento y actuación.

Para Holland, representar ese legado implica además asumir personalmente las secuencias de baile. Su intención es evitar dobles y reproducir el método de Astaire frente a las cámaras. “Deseo no usar dobles. Bailar todo, filmar esos bailes en una sola toma, como lo habría hecho él”, dijo.

El desafío conecta con una faceta que forma parte de la historia artística de Holland. Antes de convertirse en una estrella del cine internacional, el actor alcanzó notoriedad en el West End londinense al interpretar a Billy Elliot. Aquella experiencia teatral le permitió desarrollar desde temprano sus capacidades como bailarín, intérprete y artista escénico.

Ahora, esa formación regresará al primer plano con una película que exigirá precisión, disciplina y una preparación específica para recrear a uno de los grandes referentes del espectáculo estadounidense.