Elizabeth Grimaldo anuncia su primer embarazo y revela cuándo llegará su 'mejor canción'

La cantante confirmó una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida personal en este momento: está embarazada de su primer bebé.

La cantante panameña y actriz Elizabeth Grimaldo confirmó una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida personal en este momento: está embarazada de su primer bebé.

Liz Grimaldo, radicada en Puerto Rico, compartió la novedad con sus seguidores a través de Instagram, donde mostró la emoción que vive junto a su pareja, Juan Fossas, ante la llegada del nuevo integrante de la familia.

El anuncio estuvo acompañado por un video en la que Grimaldo dejó ver su embarazo y un mensaje cargado de simbolismo. La cantante escribió: “No hay canción más bonita que la que comienza con un latido. En diciembre llega nuestra mejor canción”, mientras etiquetaba a Fossas. La publicación convirtió la música, uno de los ejes de su trayectoria, en la manera elegida para comunicar una de las noticias más importantes de su vida.

La pareja espera recibir a su bebé en diciembre, por lo que los próximos meses estarán marcados por los preparativos para la llegada de su primer hijo. La publicación generó una amplia respuesta entre seguidores, amistades, colegas de la industria musical y figuras del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos.

Entre las personas que celebraron la noticia aparecen Marelissa Him, Patty Castillo, Castalia Pascual y Sasha Nikita. Sus mensajes se sumaron a las muestras de afecto recibidas por la artista después de hacer público su embarazo.

Grimaldo, conocida también por su participación en Canta Conmigo de TVN Media, volvió a compartir la frase relacionada con la llegada del bebé en una publicación que acompañó con una imagen de su embarazo. En esa ocasión escribió: “En diciembre llega nuestra mejor canción.@jfossas. Si tus amigas no te filman así, ahi no es@namircou”. El mensaje reforzó el tono cercano con el que decidió presentar este momento a su comunidad digital.

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La noticia llega después de que la cantante contrajera matrimonio el año pasado. Desde entonces, su vida en pareja ha ocupado un espacio importante dentro de sus publicaciones, aunque el anuncio del embarazo representa una nueva dimensión de esa historia compartida. Ahora, ambos se preparan para asumir la maternidad y paternidad con la expectativa puesta en diciembre.

Según lo publicado tras la confirmación, Fossas también manifestó su felicidad por lo que ambos han construido juntos y por la llegada de su primer bebé. La celebración familiar se trasladó así a las plataformas digitales, donde amigos y seguidores acompañaron a la pareja.

La publicación también recibió comentarios ajenos al anuncio principal. Algunos usuarios aprovecharon la conversación para preguntarle a Grimaldo por asuntos relacionados con su beca y los estadios, mientras otros comentarios derivaron en críticas y mensajes negativos. Pese a ello, el eje de la publicación permaneció en la celebración de su embarazo.

Para Elizabeth Grimaldo, el anuncio combina dos elementos vinculados con su identidad pública: la música y una nueva etapa familiar. La expresión elegida para revelar la noticia conecta el nacimiento con su faceta artística y presenta al bebé como el comienzo de una etapa junto a su pareja.

Con el embarazo ya anunciado, la cantante inicia una etapa diferente tanto en el ámbito personal como en su relación con sus seguidores. La llegada de su primer hijo está prevista para diciembre, mes en el que la artista espera convertir en realidad la frase que eligió para revelar la noticia.

La reacción de sus allegados y de su audiencia muestra el alcance que tuvo el anuncio en redes sociales. Entre felicitaciones y mensajes de cariño, Grimaldo dejó establecido que 2026 será un año decisivo para su familia, con la llegada de su primer bebé como uno de los acontecimientos centrales.