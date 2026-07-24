Isabel Pantoja: su hijo sufrió un nuevo ictus y permanece en recuperación médica

La noticia generó una gran preocupación entre familiares, amigos y seguidores del hijo de Isabel Pantoja , especialmente porque este episodio cerebrovascular ha tenido una mayor intensidad que el anterior.

La recuperación de Kiko Rivera continúa avanzando de forma positiva después de haber sufrido un nuevo ictus, un episodio que obligó al conocido DJ y productor musical a ser ingresado de urgencia en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla.

Tras atravesar las horas de mayor incertidumbre bajo estricta vigilancia médica, su estado de salud ha mostrado una evolución favorable, permitiendo su traslado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una habitación de planta, donde permanece acompañado por sus seres más cercanos mientras continúa el proceso de recuperación.

La noticia generó una gran preocupación entre familiares, amigos y seguidores del hijo de Isabel Pantoja, especialmente porque este episodio cerebrovascular ha tenido una mayor intensidad que el anterior. El propio artista decidió informar directamente sobre su situación mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde explicó cómo afronta este delicado momento de salud y las circunstancias que, según él, pudieron influir en lo ocurrido.

En su comunicado, Kiko Rivera compartió con total transparencia: “He vuelto a sufrir un ictus, esta vez ha sido un poco más fuerte. Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares”. Sus declaraciones reflejan el impacto emocional que ha supuesto convivir durante años con una elevada exposición pública, un factor que considera relacionado con este nuevo problema médico.

A pesar de la gravedad del episodio, el DJ también quiso transmitir tranquilidad sobre su evolución clínica. En el mismo mensaje explicó: “Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo”. Estas palabras fueron recibidas con alivio por miles de personas que permanecían pendientes de conocer novedades sobre su estado de salud.

Los especialistas mantienen una valoración optimista respecto a la evolución del artista. El hecho de haber abandonado la UCI representa un avance significativo dentro de su recuperación y abre la posibilidad de recibir el alta hospitalaria durante el fin de semana si las pruebas médicas continúan ofreciendo resultados favorables. No obstante, el tratamiento no finalizará con su salida del hospital, ya que deberá cumplir un programa de rehabilitación, realizar controles médicos periódicos y adoptar hábitos orientados a reducir los factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedades cerebrovasculares.

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Durante todo el ingreso, el apoyo familiar ha sido constante. Su pareja, Lola García, ha permanecido muy pendiente de su evolución desde el primer momento. Aunque las restricciones propias de la Unidad de Cuidados Intensivos limitaron el contacto durante las primeras horas, ahora puede acompañarlo con mayor frecuencia mientras continúa recuperándose en planta, desempeñando un papel fundamental en este proceso.

El ingreso hospitalario también propició el desplazamiento de Isabel Pantoja hasta Sevilla. La cantante decidió viajar inmediatamente después de conocer la situación médica de su hijo para permanecer cerca de él durante los días más delicados. Sobre esta circunstancia, el periodista Antonio Rossi explicó: “está en casa de Kiko, continúa desde el martes por la mañana, porque él empieza a encontrarse mal el lunes”. La presencia de la artista responde al deseo de acompañar personalmente a su hijo hasta confirmar que el peligro ha quedado completamente superado.

Si la evolución continúa siendo favorable y Kiko Rivera recibe el alta médica en los próximos días, comenzará una nueva etapa centrada en la recuperación física, el seguimiento clínico y la reducción del estrés, con el objetivo de recuperar plenamente su calidad de vida tras este nuevo ictus, una situación que ha vuelto a situar la importancia de la salud cardiovascular y la atención médica temprana en el centro de la actualidad.