Insólita prueba de beber de un inodoro desata polémica en Rusia

Según medios de comunicación rusos, después de aproximadamente diez horas de desafío, únicamente dos personas habían decidido abandonar la prueba, mientras que cinco concursantes continuaban luchando por quedarse con el premio económico.

Un inusual concurso en Rusia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales tras mostrar a varios participantes bebiendo una bebida espumosa desde el interior de un inodoro como parte de una competencia para obtener un premio en efectivo.

El evento, bautizado como “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”), fue organizado por una empresa dedicada a la comercialización de productos de plomería y rápidamente se convirtió en tema de conversación por la naturaleza de sus desafíos.

La actividad se llevó a cabo en una tienda de la ciudad de Stavropol, donde la compañía rusa EvaGold diseñó una estrategia promocional centrada en uno de los productos que comercializa: los inodoros. Como incentivo para atraer participantes, la empresa ofreció un premio de 100.000 rublos, equivalente a aproximadamente 1.276 dólares estadounidenses, para quien lograra superar todas las pruebas establecidas por los organizadores.

La primera fase del desafío consistía en consumir, en el menor tiempo posible, una bebida espumosa sin alcohol servida dentro de un sanitario preparado especialmente para la competencia. Los videos compartidos en plataformas digitales muestran a los concursantes inclinándose sobre los inodoros mientras bebían el líquido utilizando sorbetes, una escena que rápidamente acumuló millones de visualizaciones y generó opiniones divididas entre los usuarios de internet.

Los participantes fueron distribuidos en grupos de siete personas y el competidor que terminaba primero avanzaba a la siguiente ronda. Tras completar esa etapa inicial, los finalistas debían afrontar una segunda prueba completamente distinta: permanecer sentados sobre la tapa cerrada de un inodoro durante el mayor tiempo posible, poniendo a prueba su resistencia física y mental para mantenerse en la competencia.

Según medios de comunicación rusos, después de aproximadamente diez horas de desafío, únicamente dos personas habían decidido abandonar la prueba, mientras que cinco concursantes continuaban luchando por quedarse con el premio económico. Sin embargo, la organización no confirmó públicamente quién fue el ganador definitivo ni cuánto tiempo logró permanecer sentado antes de finalizar el concurso.

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La difusión masiva de las imágenes provocó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos internautas consideraron que se trataba de una ingeniosa campaña de marketing capaz de captar la atención del público, otros calificaron la dinámica como “degradante” y cuestionaron que este tipo de iniciativas pudiera afectar la percepción de la ciudad donde se desarrolló el evento.

Las críticas también llegaron desde habitantes de Stavropol, quienes manifestaron su inconformidad al considerar que el concurso proyectaba una imagen negativa del lugar. Para varios ciudadanos, la viralidad alcanzada por la competencia no justificaba el impacto que podía generar sobre la reputación de la comunidad.

Frente a la controversia, los organizadores defendieron la actividad y aseguraron que todas las pruebas se desarrollaron bajo estrictas condiciones de higiene. La empresa explicó que los sanitarios empleados eran completamente nuevos y que la bebida no tuvo contacto directo con la superficie del inodoro, ya que previamente fueron colocados recipientes limpios en su interior junto con los sorbetes utilizados por los concursantes.

Aunque el peculiar “Juego de Tronos” ruso sorprendió por su formato, no es el único certamen poco convencional que ha ganado notoriedad en los últimos años. En diferentes países han surgido competencias que convierten actividades cotidianas en desafíos capaces de atraer miles de participantes y una enorme atención mediática.

Uno de esos casos ocurrió en China, donde una empresa fabricante de colchones organizó un concurso para premiar a la persona capaz de permanecer acostada durante más tiempo sin levantarse, incluso para ir al baño. El vencedor consiguió mantenerse sobre el colchón durante 33 horas y 35 minutos, obteniendo una recompensa de 3.000 yuanes, equivalentes a unos 422 dólares.

Otro ejemplo es el Housekeeping Olympics, celebrado en Las Vegas, una competencia que reúne a trabajadores hoteleros para demostrar sus habilidades en tareas de limpieza. Los equipos participan en pruebas de velocidad y precisión, como tender camas en tiempo récord, completar recorridos utilizando mopas y realizar ejercicios con aspiradoras, convirtiendo labores cotidianas en un espectáculo que cada año despierta el interés del público y de la industria hotelera.