Roberto Carlos es hospitalizado por una cirugía programada: este es el estado de salud

A sus 85 años, el reconocido intérprete brasileño Roberto Carlos continúa desarrollando una activa carrera internacional, por lo que la noticia sobre su ingreso a un centro médico generó numerosas reacciones en redes sociales. Sin embargo, el equipo del cantante confirmó que la intervención médica había sido planificada con anticipación y que su evolución es favorable.

Considerado una de las figuras más importantes de la música romántica en portugués y español, Roberto Carlos mantiene una trayectoria de más de seis décadas que lo ha convertido en un referente para varias generaciones. Canciones como "Detalles", "Lady Laura" y "Amada amante" lo consolidaron como uno de los artistas latinoamericanos de mayor proyección internacional, con una carrera que se ha extendido por América, Europa y otros mercados musicales.

La información sobre su estado de salud fue comunicada a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante. En el comunicado, su equipo explicó que el artista fue ingresado para someterse a una cirugía de vesícula mediante videolaparoscopia, un procedimiento previamente programado y realizado bajo supervisión médica especializada.

Aunque el anuncio provocó inquietud entre sus admiradores, la oficina de prensa del músico transmitió un mensaje de tranquilidad al confirmar que la operación no responde a una emergencia médica y que el cantante permanece estable. En el texto difundido a través de sus redes sociales también se informó: “La recuperación es rápida y no interferirá con la agenda de conciertos ya programada. Agradecemos a todos por las muestras de cariño”.

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Tras conocerse la noticia, miles de seguidores expresaron su apoyo al artista mediante mensajes publicados en redes sociales. Comentarios como “Recupérate pronto, rey”, “Que Dios te bendiga y proteja” y “Mucha salud para ti, mi rey” reflejaron el afecto que el público mantiene hacia quien es conocido popularmente como "El Rey" (O Rei) de la música brasileña.

La operación a la que fue sometido corresponde a una colecistectomía por videolaparoscopia, procedimiento considerado actualmente el tratamiento estándar para múltiples enfermedades de la vesícula biliar, especialmente aquellas relacionadas con cálculos biliares. Esta técnica consiste en extraer la vesícula mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara de alta precisión, lo que reduce el impacto quirúrgico y favorece una recuperación más rápida frente a la cirugía convencional.

En términos generales, este tipo de intervención suele realizarse de manera programada cuando el paciente presenta condiciones clínicas estables. La cirugía normalmente dura entre 45 minutos y dos horas, dependiendo de la complejidad de cada caso. Al tratarse de un procedimiento mínimamente invasivo, los pacientes suelen experimentar menos dolor postoperatorio, cicatrices de menor tamaño y un período de recuperación considerablemente más corto.

Los especialistas señalan que muchas personas reciben el alta médica el mismo día o dentro de las primeras 24 horas posteriores a la intervención. Además, las actividades cotidianas de baja exigencia pueden retomarse aproximadamente una semana después, mientras que la recuperación completa suele extenderse entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la evolución individual, la edad y el estado general de salud del paciente.

La noticia también volvió a poner en primer plano la extraordinaria trayectoria de Roberto Carlos, uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Con más de 120 millones de discos vendidos, grabaciones en portugués, español, inglés e italiano y una vigencia artística excepcional, su legado continúa creciendo. Desde muy pequeño mostró talento para la música y, pese a sufrir la amputación parcial de su pierna derecha tras un accidente ferroviario cuando tenía seis años, logró construir una carrera histórica que nunca se detuvo.

Durante la década de 1960 lideró el movimiento Jovem Guarda, una corriente musical que transformó la escena brasileña al combinar rock, pop y baladas románticas. Hoy, mientras continúa recuperándose favorablemente de esta intervención, el cantante mantiene intacto el respaldo de millones de seguidores que esperan verlo regresar muy pronto a los escenarios internacionales.