MrBeast sella su historia de amor con una exclusiva boda privada en el Caribe

El creador de contenido más influyente de YouTube, inició una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio con Thea Booysen en una ceremonia de carácter privado que reunió únicamente a familiares y amigos cercanos.

El reconocido youtuber estadounidense MrBeast, famoso por sus desafíos virales y producciones de gran presupuesto, optó por una celebración reservada, lejos de los reflectores que suelen acompañar cada uno de sus proyectos digitales.

La boda tuvo lugar en Necker Island, la exclusiva isla privada del empresario Richard Branson, un destino reconocido por albergar eventos de alto perfil en un entorno de lujo y privacidad. Allí, la pareja organizó una celebración que se extendió durante una semana y contó con la asistencia de cerca de 80 invitados, quienes participaron en diferentes actividades recreativas antes del enlace matrimonial, entre ellas sesiones de esnórquel, kitesurf y otras experiencias diseñadas para disfrutar del entorno natural del Caribe.

A diferencia del estilo espectacular que caracteriza el contenido de MrBeast, la ceremonia estuvo marcada por un ambiente íntimo y discreto. El matrimonio fue oficiado por un amigo cercano de la familia, mientras que Thea Booysen vistió un diseño exclusivo de Nicole + Felicia Couture. Por su parte, Jimmy Donaldson eligió un elegante esmoquin de Ralph Lauren para una ocasión que ambos decidieron compartir únicamente con las personas más cercanas a su círculo personal.

La noticia se conoció después de que los recién casados publicaran varias fotografías de la celebración en sus redes sociales. Las imágenes despertaron un enorme interés entre millones de seguidores alrededor del mundo y generaron una ola de felicitaciones por parte de fanáticos, creadores de contenido e importantes figuras del ecosistema digital. La publicación del youtuber estuvo acompañada de un breve mensaje con el que expresó la felicidad que representa comenzar esta nueva etapa junto a su esposa, convirtiéndose rápidamente en una de las publicaciones más comentadas del momento.

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La historia entre Jimmy Donaldson y Thea Booysen comenzó en 2022, cuando el creador estadounidense viajó a Sudáfrica y ambos coincidieron durante una reunión organizada por un amigo en común. Aquel primer encuentro dio paso a una relación que inicialmente se desarrolló a distancia, pero que con el paso de los meses se fortaleció gracias al contacto permanente y a los viajes que realizaron para compartir tiempo juntos.

Ese mismo año hicieron su primera aparición pública como pareja, confirmando una relación que desde entonces despertó el interés de la comunidad digital. Con el paso del tiempo, ambos compartieron algunos momentos de su vida personal, aunque siempre establecieron límites para proteger su privacidad y mantener fuera del foco mediático los aspectos más importantes de su relación.

El compromiso llegó en diciembre de 2024 durante la celebración de Navidad. En aquella ocasión, MrBeast sorprendió a Thea Booysen con una propuesta de matrimonio organizada junto a sus familias, un momento que también fue recibido con entusiasmo por millones de seguidores que acompañaron la evolución de su historia de amor desde sus primeros meses.

Aunque la expectativa alrededor del matrimonio fue creciendo durante los meses previos al enlace, la pareja reiteró en diferentes oportunidades su intención de realizar una ceremonia reservada, evitando la exposición pública y priorizando la compañía de sus seres queridos por encima de una celebración multitudinaria.

Además de ser reconocida como la esposa de MrBeast, Thea Booysen ha construido una trayectoria propia como escritora, creadora de contenido, comentarista de deportes electrónicos y figura destacada dentro de la comunidad gamer sudafricana. Su presencia en internet ya era significativa antes de iniciar su relación con Donaldson, aunque la repercusión internacional de su carrera aumentó considerablemente tras hacerse pública su relación con el creador de contenido más seguido y exitoso de YouTube.