Matt Damon revela por qué una mujer fue su doble de escena en La Odisea

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la revelación realizada por Matt Damon, quien explicó que una especialista de acción fue la encargada de sustituirlo en parte de una de las secuencias más complejas de la película. El actor destacó el trabajo de la doble durante la recreación del enfrentamiento contra los Laestrygonians, una de las criaturas más temidas del poema épico de Homero.

Durante una conversación en el podcast Happy Sad Confused, el protagonista explicó que la escena fue diseñada mediante el uso de perspectiva forzada, un recurso cinematográfico que permite alterar la percepción del tamaño de los personajes sin depender exclusivamente de efectos visuales generados por computadora. Gracias a esta técnica, los gigantes pudieron proyectar una presencia imponente frente a Odiseo y sus guerreros.

Al describir el proceso de rodaje, Damon explicó: “Cuando hicimos lo de la perspectiva forzada con los Laestrygonians… había especialistas de riesgo que medían unos siete pies (más de dos metros) y luego contrataron dobles que medían menos de cinco pies”. Esa diferencia de estaturas permitió construir una ilusión óptica convincente para transmitir la enorme dimensión de los enemigos que aparecen en el relato clásico.

El actor también sorprendió al revelar quién ocupó su lugar durante esas tomas. “Mi doble era una mujer, una especialista de acción, que tenía los mejores brazos que he visto en mi vida”, afirmó entre risas, reconociendo el trabajo físico realizado por la profesional encargada de sustituirlo en determinados planos.

Aunque la transformación física de Matt Damon recibió numerosos comentarios tras difundirse las primeras imágenes de la película, el intérprete dejó claro que el mérito debía compartirse. Refiriéndose a las secuencias frente a los gigantes, comentó: “En esas tomas donde ves a esos gigantes sobre mí —esa era ella—”. Más adelante añadió: “Casi el 100% son mis brazos en la película, pero hay que darle el mérito a quien corresponde”, destacando el aporte de la especialista para lograr un resultado convincente.

Dentro del universo creado por Homero, los Laestrygonians representan uno de los mayores peligros enfrentados por Odiseo durante su regreso a Ítaca. La historia original describe a esta raza como gigantes que atacan la flota del héroe y devoran a varios de sus compañeros, convirtiéndose en uno de los episodios más dramáticos de la travesía.

Para la versión cinematográfica, Christopher Nolan optó por una interpretación visual diferente a la representación tradicional. En lugar de mostrarlos únicamente como enormes criaturas mitológicas, aparecen caracterizados como colosales guerreros equipados con armaduras y armamento de inspiración medieval. La secuencia se desarrolla después del enfrentamiento con el cíclope, cuando la tripulación desembarca en una isla con la esperanza de encontrar provisiones antes de descubrir que sus habitantes constituyen una amenaza mortal.

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De acuerdo con el análisis publicado por Decider, este episodio también fortalece uno de los ejes narrativos de La Odisea, al mostrar cómo cada obstáculo simboliza las consecuencias que Odiseo continúa enfrentando tras la guerra de Troya mientras intenta regresar a su hogar.

El compromiso de Matt Damon con el personaje también implicó una exigente transformación física. En el podcast New Heights, el actor explicó: “Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso”. Posteriormente detalló: “Solía estar entre 185 y 200 libras (entre 84 y 90 kilos) y hice toda la película con 167 libras (unos 75 kilos). No había pesado eso desde la secundaria. Fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”.

En declaraciones concedidas a People, Damon definió el proyecto como “la película más difícil y desafiante” en la que ha trabajado. La producción requirió meses de preparación física, coordinación con especialistas de acción y una compleja planificación técnica para recrear con realismo el universo del célebre poema épico, consolidando a La Odisea como una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas del año.