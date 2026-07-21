Samuel L. Jackson acusa a Argentina de ser un país racista tras la final del Mundial 2026

El mensaje apareció pocas horas después de la derrota de la selección albiceleste frente a España y provocó una intensa discusión en redes sociales sobre discriminación racial, estereotipos y antecedentes históricos.

Las reacciones posteriores a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trascendieron el ámbito deportivo y alcanzaron el debate social luego de que Samuel L. Jackson compartiera una publicación en Instagram que calificaba a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”.

El actor estadounidense, de 77 años, republicó en sus historias una imagen difundida originalmente por la organización SEC Black Alumni Network. En ella aparecía Stephen, el personaje que Jackson interpretó en la película Django Unchained, vestido con la camiseta de la selección argentina. La ilustración iba acompañada de un mensaje dirigido a la comunidad afrodescendiente que cuestionaba el respaldo al conjunto sudamericano durante el campeonato.

La publicación afirmaba: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. El texto continuaba con otra declaración que buscaba reforzar el simbolismo de la imagen: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí. Te escuchamos fuerte y claro”.

La elección del personaje Stephen no fue casual. En la cinta dirigida por Quentin Tarantino representa a un esclavo doméstico que colabora con quienes lo mantienen sometido, una figura que en la cultura estadounidense suele asociarse con el concepto de “Uncle Tom”. Ese término, surgido de la novela Uncle Tom’s Cabin, publicada por Harriet Beecher Stowe en 1852, se utiliza para describir a una persona negra considerada servil hacia la población blanca o distante de los intereses de su propia comunidad.

La publicación generó una inmediata respuesta entre usuarios argentinos, quienes acudieron al perfil oficial del actor para expresar su desacuerdo. Numerosos comentarios cuestionaron la generalización sobre un país de más de 45 millones de habitantes y defendieron que los comportamientos individuales no representan a toda la sociedad.

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Entre las respuestas destacaron mensajes como: “¡Acá pudimos siempre cog y casarnos con quien queríamos! Estudia historia en lugar de repetir como lorito”.Otro usuario escribió: “Generalizar sobre todo un país de más de 45 millones de personas a causa de las acciones de unos pocos es injusto e inexacto. El racismo existe en muchas sociedades, incluida Estados Unidos, y debe condenarse en todas partes. Si vamos a tener esta conversación, hagámosla sin estereotipos ni dobles raseros”. A esos comentarios se sumó otro que señalaba: "No hay nada más erróneo que una persona de color que se muestra racista hacia un país del que no sabe nada: ni de su gente, ni de su cultura, ni de su historia. Tener una opinión es libre, pero hablar desde la ignorancia no convierte esa opinión en cierta”.

La controversia surgió en un contexto marcado por diversos episodios de racismo en el fútbol protagonizados por aficionados argentinos durante el torneo. Medios internacionales documentaron la circulación de videos en los que algunos hinchas realizaban gestos racistas dirigidos a seguidores brasileños, mientras que también se reportaron detenciones de turistas argentinos en Brasil por el delito de insulto racial, contemplado en la legislación de ese país.

El debate también reactivó análisis sobre la historia de la población afrodescendiente en Argentina y las diferencias entre los marcos legales de ambos países para sancionar actos de discriminación. La periodista Julia Duailibi declaró: “Sé que Brasil tampoco es un modelo en este aspecto, que aún tenemos un largo camino por recorrer en materia de racismo, pero al menos nuestro marco legal es mucho más efectivo que el de ellos”.

La postura de Samuel L. Jackson mantiene coherencia con sus pronunciamientos públicos sobre el racismo. En 2023, durante una entrevista con Rolling Stone, el actor afirmó: “Cuando crecí en la segregación, sabía qué personas blancas no querían saber nada de mí y cómo se sentían hacia mí”. Más adelante añadió: “Cuando veo a Trump, veo a los mismos rednecks que vi cuando era niño, que me llamaban con insultos raciales y trataban de mantenerme en mi lugar. Eso es lo que el Partido Republicano representa para mí”. Sus recientes declaraciones vuelven a situarlo en el centro de un debate internacional sobre discriminación y deporte.