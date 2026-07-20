Britney Spears: su hijo Jayden desmiente las teorías sobre un supuesto clon de su madre

Las especulaciones sobre la vida de la artista volvieron a ocupar espacio en las redes sociales, pero esta vez encontraron una respuesta directa desde su entorno más cercano.

Jayden James Federline, hijo menor de la estrella del pop, utilizó una transmisión en vivo para rechazar las teorías conspirativas que aseguran que su madre fue clonada o que ya no está viva, calificando ese tipo de contenidos como un ejemplo de la desinformación que circula en internet.

Durante el directo realizado el 17 de julio, el joven de 19 años explicó que quedó sorprendido por la cantidad de usuarios que daban credibilidad a publicaciones virales relacionadas con la cantante. “Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1,2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, expresó Jayden al referirse a uno de los contenidos que más llamó su atención. A continuación, desmontó esas versiones con una respuesta sencilla: “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

El hijo de la intérprete de Toxic también reflexionó sobre la facilidad con la que algunas historias sin sustento consiguen gran alcance en plataformas digitales. “Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso”, afirmó. Después añadió: “La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investigan”. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y fueron interpretadas como un intento de frenar los rumores que rodean constantemente a la artista.

Jayden James Federline es hijo de Britney Spears y de Kevin Federline, con quien la cantante también tuvo a Sean Preston. Durante varios años, ambos jóvenes mantuvieron una relación distante con su madre, aunque en los últimos meses se han conocido señales de un acercamiento familiar que ha permitido reconstruir el vínculo entre ellos.

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Ese proceso coincidió con un período complejo para la artista. Tras su arresto en marzo por conducir bajo los efectos del alcohol, el representante de Spears informó que “sus hijos van a pasar tiempo con ella” y adelantó que sus allegados trabajarían en “un plan necesario y largamente postergado para encaminarla hacia su bienestar”. Poco después, una fuente cercana aseguró que la cantante decidió ingresar voluntariamente a un centro de tratamiento después de mantener varias conversaciones con sus hijos.

Según esa misma versión, “Expresaron su preocupación por su comportamiento reciente y la instaron a buscar ayuda profesional”. La fuente agregó además: “Todo lo que siempre han querido para su madre es salud y felicidad, incluso durante los años en que estuvieron distanciados”. Tras completar ese proceso, Spears retomó gradualmente el contacto con su familia.

La mejor muestra de esa reconciliación llegó durante el debut de Jayden y Sean Preston en la Semana de la Moda de París. Aunque la artista no pudo acompañarlos personalmente, mantuvo una comunicación constante con ambos. “Ella no estaba con nosotros, pero nos mandó flores al hotel como señal de buena suerte, y nos llamó y escribió un montón de veces”, recordó Jayden en una entrevista concedida a Vogue. También destacó el significado de ese gesto al afirmar: “Fue bueno tener eso y llevarlo con nosotros antes de salir”.

En paralelo, Britney Spears volvió a ser noticia por unas fotografías tomadas mientras viajaba en una camioneta por una autopista de Los Ángeles. Las imágenes la mostraban asomada por el techo corredizo del vehículo, lo que provocó numerosas interpretaciones en redes sociales y medios de entretenimiento.

La cantante respondió personalmente a la controversia mediante una publicación en Instagram. “Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, escribió junto a una imagen del momento. Posteriormente, una fuente cercana explicó que Spears únicamente intentaba observar el tráfico y aseguró que “no tenía intención de hacer nada malo”, restando dramatismo a un episodio que volvió a alimentar el permanente interés mediático alrededor de la estrella del pop.