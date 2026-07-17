Kris Jenner anuncia el fallecimiento de su madre: 'Mi corazón está roto'

Jenner recordó las enseñanzas que recibió desde la infancia y el legado de valores que, según explicó, continúa presente en cada generación de la familia.

Kris Jenner atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre, Mary Jo “MJ” Shannon, quien murió a los 91 años.

La empresaria y representante de la familia Kardashian compartió la noticia a través de sus redes sociales con un extenso mensaje en el que recordó el papel fundamental que su madre desempeñó tanto en su vida como en la historia de su familia.

La partida de MJ Shannon ha generado una ola de mensajes de apoyo entre seguidores y figuras del entretenimiento. Durante años, Mary Jo fue una presencia constante en la vida pública del clan Kardashian-Jenner gracias a sus frecuentes apariciones en los programas de televisión protagonizados por la familia, donde conquistó al público con su cercanía, sentido del humor y fuerte vínculo con sus hijos, nietos y bisnietos.

En la publicación difundida el 16 de julio, Kris Jenner expresó el profundo dolor que atraviesa tras despedirse de quien definió como el pilar emocional de su familia. “Hoy, nos despedimos de mi hermosa mamá MJ”, escribió al iniciar un homenaje cargado de recuerdos y gratitud. La empresaria continuó destacando el impacto que Mary Jo tuvo en su formación personal y familiar: “No hay palabras que puedan capturar lo que ella significó para mí o el dolor de tener que decir adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa... amar a tu familia con intensidad, ser amable, estar presente para las personas que amas y nunca dar por sentado un solo momento juntos”.

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Jenner también recordó las enseñanzas que recibió desde la infancia y el legado de valores que, según explicó, continúa presente en cada generación de la familia. “Ella nos enseñó que la familia es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos”, afirmó. En el mismo mensaje añadió: “Me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y fe. Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada pedazo de sabiduría que compartiste y cada momento en que nos amaste tan completamente. Extrañaré nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa... Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos deja realmente. Tu amor vivirá en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que estemos juntos y en cada vida que tocaste”.

La fundadora del imperio Kardashian-Jenner también reflexionó sobre la influencia permanente de su madre en su vida y en la de sus descendientes. “Cuando miro a mis hijos y mis nietos, siempre veré partes de ti en todos nosotros. No hay una parte de mí que no esté moldeada por ti”, escribió. Posteriormente concluyó con uno de los pasajes más conmovedores de su despedida: “Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque pasé mi vida tratando de vivir de una manera que te hiciera sentir orgullosa. Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti y siempre agradeceré a Dios cada día por hacerte mi mamá. Mi corazón está roto en un millón de pedazos... gracias por darme la mejor infancia, qué vida tan hermosa y bendecida... Te amaré por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”.

Mary Jo Shannon tuvo una vida marcada por el emprendimiento y la dedicación familiar. Tras la separación de su primer esposo, el ingeniero Robert Houghton, cuando Kris Jenner era apenas una niña, contrajo matrimonio con el empresario Harry Shannon, con quien compartió cuatro décadas de vida hasta su fallecimiento en 2003 a causa de un accidente automovilístico.

En el ámbito empresarial, MJ Shannon fundó en 1980 la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego. Su negocio se convirtió en un espacio muy recordado dentro de la historia familiar. En una entrevista concedida en 2012 al Daily Beast evocó una anécdota de su nieta Kim Kardashian durante la infancia. “Recuerdo a Kim sentada en este mismo suelo contando dinero”, relató antes de recordar la divertida canción que la pequeña repetía mientras jugaba: “Ella cantaba: ‘Contar es el juego, y el dinero es mi nombre’ o ‘el dinero es mi nombre y contar es el juego’. Algo así”.

Con la muerte de Mary Jo Shannon, la familia Kardashian-Jenner despide a una figura clave cuya influencia trascendió la televisión y dejó una huella profunda en varias generaciones marcadas por la unión familiar y el cariño incondicional.