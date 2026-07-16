Brad Pitt reacciona a decisión de dos de sus hijos de dejar su apellido

El actor enfrenta un nuevo capítulo en la compleja relación con su familia después de que dos de sus hijos con Angelina Jolie iniciaran el proceso legal para eliminar el apellido paterno.

De acuerdo con información difundida por Daily Mail, el actor no tiene previsto presentar objeciones a la solicitud realizada por Zahara y Maddox, quienes buscan modificar oficialmente sus nombres en California para utilizar únicamente el apellido de su madre.

Los documentos correspondientes fueron tramitados ante las autoridades californianas y, como parte del procedimiento establecido por la legislación estatal, ambos jóvenes publicaron los avisos legales requeridos en el Los Angeles Daily Journal entre el 10 de junio y el 7 de julio. Esta etapa forma parte del protocolo para los cambios de nombre, cuyo objetivo es garantizar transparencia y permitir que cualquier persona con fundamentos legales pueda presentar una oposición antes de que la petición sea resuelta.

Pese a la carga emocional que representa esta decisión, personas cercanas al protagonista de Fight Club aseguran que el intérprete considera que intervenir judicialmente no contribuiría a mejorar el vínculo con sus hijos. Según una fuente citada por el medio británico, Pitt ha optado por respetar el camino elegido por ellos, aun cuando la situación le resulte especialmente dolorosa.

El informante explicó la postura del actor con una declaración que refleja el momento que atraviesa la familia: “Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello”.

La solicitud presentada por Zahara y Maddox se suma a otras decisiones similares atribuidas a algunos de los seis hijos que comparten Brad Pitt y Angelina Jolie. En los últimos años, Shiloh, Vivienne y Knox también han sido relacionados con acciones orientadas a dejar de utilizar públicamente el apellido de su padre, una situación que ha alimentado el interés mediático alrededor de la familia.

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El distanciamiento entre el actor y varios de sus hijos se desarrolla casi diez años después de la separación de la expareja. Pitt y Jolie contrajeron matrimonio en 2014 y anunciaron su ruptura en 2016, dando inicio a un prolongado proceso judicial que concluyó oficialmente con el divorcio en 2024.

Durante ese periodo surgieron acusaciones de presunto abuso contra Brad Pitt tras un incidente ocurrido en un vuelo privado. El actor negó reiteradamente esos señalamientos y las investigaciones concluyeron sin que enfrentara cargos penales. Además, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles cerró el caso sin emprender acciones por supuesto abuso físico.

Las causas del deterioro familiar continúan generando versiones contrapuestas entre personas cercanas a ambas figuras de Hollywood. Un allegado al actor sostiene que la ruptura con sus hijos responde a una dinámica que se desarrolló durante varios años dentro del entorno familiar.

En ese sentido, la fuente afirmó: “esta situación, que es muy triste, es el resultado de una campaña deliberada, devastadora y perjudicial de alienación contra el padre de los niños por parte de la madre”. También añadió: “es un lenguaje propio de niños a quienes se les enseñó a alejarse de uno de sus padres”, además de asegurar que “es el resultado de años en los que uno de los padres utilizó a los hijos en contra del otro, sin considerar las consecuencias”.

Personas cercanas a Angelina Jolie rechazan categóricamente esa interpretación. Según las fuentes consultadas, la actriz “participó durante años en terapia familiar con Pitt y los niños para que todos pudieran sanar”, con el propósito de reconstruir la relación entre todos los integrantes de la familia.

Otra fuente aseguró que Pitt continúa afectado emocionalmente por la situación y explicó: “Él ve esta situación como algo profundamente doloroso y cree que el papel de Angelina en la forma en que ocurrieron las cosas representa la traición definitiva”. También indicó: “Ya no piensa en los recuerdos felices de su relación, y lo que alguna vez sintió como un gran amor ahora parece tan lejano que casi da la impresión de haber pertenecido a la vida de otra persona”. Finalmente, agregó: “más que cualquier otra cosa, ya no quiere que su vida o sus emociones estén determinadas por Angelina. Está cansado de cargar con ese peso y ha llegado a un punto en el que está listo para dejar atrás el resentimiento y seguir adelante”. Respecto a sus hijos, la misma fuente concluyó: “Si sus hijos alguna vez deciden que quieren que vuelva a formar parte de sus vidas, él los recibirá sin dudarlo. Ha decidido concentrarse en seguir adelante, convencido de que el paso del tiempo ha ayudado poco a poco a sanar heridas que alguna vez pensó que nunca podrían cerrarse”.