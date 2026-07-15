¡Inesperada herencia! Patrimonio de la actriz Daveigh Chase sale a la luz tras su muerte

La muerte de la reconocida por interpretar a Samara Morgan en El Aro y por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch , continúa generando nuevas revelaciones.

Documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles muestran que la actriz Daveigh Chase dejó un patrimonio valorado en 400 mil dólares, una cifra que sorprendió debido a que durante sus últimos años vivió en situación de calle en el centro de Los Ángeles.

Los registros de sucesión indican que Cathy Chase, madre de la intérprete, solicitó el pasado 8 de julio ser designada administradora legal de los bienes de su hija. En la documentación presentada ante la corte se detalla que la artista dejó bienes personales por un valor aproximado de 400.000 dólares, aunque no poseía propiedades inmobiliarias al momento de su fallecimiento. La audiencia para resolver el proceso quedó programada para el próximo 12 de agosto.

Dentro del expediente también aparece John Schwallier, padre de la actriz, identificado como posible heredero del patrimonio. Según la información entregada por Cathy Chase, Schwallier mantiene propiedades en Las Vegas, aunque actualmente residiría en una dirección desconocida en Filipinas, circunstancia que deberá ser considerada durante el proceso judicial relacionado con la administración de la herencia.

El tribunal estableció además estrictas condiciones para el manejo de los recursos económicos. Uno de los documentos firmados por Cathy Chase especifica que “No debe gastar ningún dinero del patrimonio a menos que haya recibido permiso del tribunal o haya sido asesorada por un abogado”. La medida busca garantizar que cualquier movimiento financiero se realice bajo supervisión mientras avanza el procedimiento sucesorio.

A estas revelaciones se sumaron las declaraciones del exmánager de Daveigh Chase, John Ryan, quien aseguró que la actriz aún tenía importantes ingresos pendientes de recibir. En declaraciones al diario The New York Post afirmó que existían millones de dólares en cheques de regalías sin cobrar y recordó que también disponía de un fideicomiso administrado a través del Sindicato de Actores de Pantalla (SAG) destinado a cubrir parte de sus gastos personales.

Te puede interesar: Erling Haaland aterrizó con exclusivo souvenir: un mapache disecado

Te puede interesar: Aitana y El Mago Pop unen fuerzas y compran el Teatro Aquitània de Barcelona

Ryan realizó esas declaraciones con el objetivo de desalentar las donaciones dirigidas a una campaña creada en GoFundMe por Roy Hernandez, quien aseguró haber sido la pareja sentimental de la actriz. Durante la entrevista expresó su pesar por el fallecimiento de la artista y manifestó: “Daveigh era la luz más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real”.

El antiguo representante también recordó que, junto con Gaia Brown, hermanastra de la actriz, contrataron a un investigador privado durante 2025 para localizarla. Aunque lograron hablar con ella por teléfono, el contacto volvió a perderse poco después. Al recordar ese intento, Ryan afirmó: “Estábamos tan cerca de encontrarla”.

Por su parte, Roy Hernandez describió en la campaña de recaudación las dificultades que enfrentó la actriz durante sus últimos años. Allí escribió: “Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles”. Posteriormente añadió: “Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”.

La amiga de infancia de la intérprete, Amy Castle, lamentó el desenlace y declaró que “Es triste y es trágico, pero tampoco tenía que haber sido así”. También sostuvo que Daveigh Chase “simplemente no tuvo el apoyo” necesario durante esa etapa de su vida.

El informe oficial de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles concluyó que la actriz falleció el 17 de junio, a los 35 años, por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), con el consumo crónico de múltiples sustancias como factor contribuyente. La conclusión descartó versiones previas que atribuían su muerte a meningitis y sepsis. Pese a un final marcado por profundas dificultades personales, Daveigh Chase dejó una destacada trayectoria en el cine y la televisión gracias a producciones como El Aro, Lilo & Stitch, Donnie Darko, El viaje de Chihiro, Big Love, Jack Goes Home y American Romance.