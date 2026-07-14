Aitana y El Mago Pop unen fuerzas y compran el Teatro Aquitània de Barcelona

El proyecto nace con el objetivo de fortalecer la oferta cultural de la ciudad y consolidar un espacio dedicado a la creación, la innovación y el desarrollo de nuevos talentos dentro de las artes escénicas .

Aitana y Antonio Díaz, conocido internacionalmente como El Mago Pop, han dado un nuevo paso en sus respectivas trayectorias al convertirse en socios para adquirir el Teatro Aquitània de Barcelona, una histórica sala con capacidad para 326 espectadores que inicia una nueva etapa bajo la dirección de ambos artistas.

La operación representa la primera iniciativa empresarial compartida entre la cantante y el ilusionista, quienes llevaban tiempo buscando una oportunidad para trabajar juntos fuera de los escenarios. Según explicaron en un comunicado conjunto, la compra responde a su intención de garantizar la continuidad de un recinto emblemático y contribuir al crecimiento del panorama teatral en un momento especialmente complejo para numerosas salas culturales.

Los nuevos propietarios manifestaron que desean convertir el Aquitània en “un espacio abierto al talento, a la creatividad y a los nuevos proyectos”, además de impulsar un teatro “lleno de artistas, de público y de historias capaces de conmover a miles de personas”. La iniciativa busca reunir propuestas de distintas disciplinas artísticas y ofrecer un punto de encuentro entre creadores y espectadores.

En el mismo comunicado, ambos explicaron que su propósito es “seguir apostando por las artes escénicas”, especialmente en un contexto en el que “muchos teatros atraviesan dificultades”. La adquisición refleja el compromiso de los dos artistas con el desarrollo cultural y con la preservación de espacios dedicados al espectáculo en vivo.

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Para Aitana, el proyecto supone una oportunidad de respaldar un sector que considera esencial dentro de la vida cultural. La intérprete destacó que tanto ella como Antonio Díaz conocen de primera mano la importancia de estos espacios para quienes desarrollan una carrera artística. En ese sentido afirmó: “Como artistas, somos conscientes del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas puedan conectar con su público”.

Por su parte, El Mago Pop explicó que ambos llevaban tiempo explorando la posibilidad de compartir una iniciativa empresarial y que finalmente decidieron “embarcarse juntos en la compra de un teatro”. Además, aseguró que harán “lo posible y lo imposible” para que Barcelona siga consolidándose como un referente internacional en el ámbito de las artes escénicas, reforzando el atractivo cultural de la ciudad.

La compra también confirma la creciente implicación empresarial de Antonio Díaz en la gestión de espacios culturales. En 2019 adquirió el histórico Teatre Victòria de Barcelona, donde combina sus espectáculos de magia con una programación variada. A ello se suma la compra de un teatro en Missouri durante su etapa en Broadway y el interés manifestado recientemente por el Teatro Regina, cuya posible adquisición continúa en fase de negociación.

El Teatro Aquitània cuenta con una larga trayectoria dentro de la historia cultural barcelonesa. El edificio abrió sus puertas en 1945 como Cine Infanta, más tarde adoptó el nombre de Cine Aquitània y, entre 1991 y 2011, acogió la sede de la Filmoteca de Catalunya. Tras convertirse en teatro en 2013, atravesó diversas etapas marcadas por cambios de gestión, incluyendo un desahucio por impago del alquiler en 2021 y una reapertura pocos meses después.

Con esta operación, Aitana y El Mago Pop aspiran a desarrollar un proyecto de largo recorrido basado en la excelencia artística, la innovación y el respaldo a nuevas propuestas culturales. Ambos consideran que el Aquitània puede convertirse en un punto de referencia para artistas de diferentes disciplinas y en un espacio capaz de fortalecer el papel de Barcelona como uno de los grandes centros culturales de Europa, garantizando la continuidad de una sala con una destacada historia dentro del panorama escénico de la ciudad.