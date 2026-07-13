Erling Haaland: Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que conquistó con su sorprendente parecido al jugador

Lo que comenzó como una comparación en redes sociales terminó impulsando su popularidad y ampliando significativamente su presencia digital.

El Mundial 2026 no solo ha convertido a Erling Haaland en uno de los futbolistas más comentados del momento, sino que también dio origen a un fenómeno viral inesperado. La protagonista es Anastasia Kostromitina, una modelo rusa que alcanzó notoriedad internacional debido a su extraordinario parecido físico con el delantero noruego.

Con apenas 24 años, Anastasia pasó de ser una figura conocida dentro de la industria de la moda a convertirse en un nombre recurrente en plataformas como Instagram y TikTok. Miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes y videos en los que destacaban la similitud entre ambos, señalando rasgos como los ojos claros, el cabello rubio, la estructura facial y algunos gestos que recuerdan al atacante del Manchester City.

Actualmente, la modelo reside en Moscú, mide 1,70 metros y desarrolla su carrera profesional representada por la agencia Motion Models. A lo largo de los últimos años ha participado en campañas publicitarias, editoriales de moda, sesiones fotográficas y desfiles para distintas marcas, consolidando una trayectoria dentro del competitivo mundo del modelaje antes de convertirse en un fenómeno viral.

El impulso definitivo para su inesperada fama llegó gracias a un video publicado por su madre, Mariya Kostromitina, creadora de contenido conocida en redes sociales como Mariya Kos. Aprovechando el protagonismo que Haaland adquiría durante la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá, compartió un contenido en el que comparaba la apariencia de su hija con la del futbolista. En pocos días, la grabación acumuló millones de reproducciones y generó una avalancha de comentarios de usuarios sorprendidos por el parecido.

La repercusión fue tan grande que la propia Anastasia decidió sumarse a la conversación con un enfoque desenfadado. En lugar de ignorar las comparaciones, comenzó a publicar reels en los que recrea expresiones, movimientos y actitudes del delantero noruego, aprovechando el interés que despertó entre los aficionados al fútbol y los seguidores de las tendencias virales.

El parecido no solo ha sido asociado a sus facciones. Muchos usuarios también destacan la similitud en la complexión física, la mirada, la forma de sonreír y el estilo del cabello, elementos que han alimentado las constantes comparaciones con el goleador europeo. Esa combinación convirtió a la modelo en una de las personalidades más comentadas durante el desarrollo del campeonato mundial.

Te puede interesar: Justin Baldoni y su esposa rompen el silencio tras el acuerdo con Blake Lively

Te puede interesar: Ringo Starr recibe doctorado honoris causa en la antesala de su cumpleaños 86

Aunque su número de seguidores continúa creciendo, Anastasia Kostromitina mantiene una línea clara respecto a su vida privada. La modelo ha compartido que mantiene una relación sentimental, pero evita exponer detalles personales en sus perfiles públicos. En cambio, sus publicaciones están centradas en su actividad profesional, sesiones fotográficas, viajes internacionales y contenido relacionado con el mundo de la moda.

El auge de su popularidad también coincidió con la disputa de las fases decisivas del Mundial. En una de sus publicaciones más comentadas apareció realizando una producción fotográfica sobre un campo de fútbol, acompañada por un arco y un balón, haciendo referencia al torneo. Junto a las imágenes escribió: “¿Noruega o Inglaterra?”, un mensaje que aludía al enfrentamiento entre ambas selecciones y que volvió a generar miles de interacciones entre sus seguidores.

El caso de Anastasia Kostromitina demuestra cómo las redes sociales pueden transformar una coincidencia física en un fenómeno de alcance internacional. Gracias al humor con el que asumió las constantes comparaciones con Erling Haaland, la modelo logró convertir una situación inesperada en una oportunidad para fortalecer su imagen pública y ampliar su alcance dentro del entorno digital. Mientras continúa desarrollando su carrera en la industria de la moda, su nombre sigue ganando visibilidad entre quienes descubren el sorprendente parecido que la convirtió en una de las figuras virales más comentadas del Mundial 2026.