Justin Baldoni y su esposa rompen el silencio tras el acuerdo con Blake Lively

Durante la grabación, Justin Baldoni destacó el respaldo recibido por familiares, amigos y seguidores, asegurando que ese apoyo fue fundamental para superar uno de los episodios más complejos de sus vidas.

El actor Justin Baldoni y su esposa Emily rompieron el silencio después de alcanzar un acuerdo que puso fin a la prolongada disputa legal relacionada con la película Cerrar el círculo.

La pareja difundió un video en redes sociales en el que compartió por primera vez sus sentimientos sobre el proceso vivido durante los últimos dos años, una etapa que describieron como especialmente complicada para su familia y que, según explicaron, prefirieron afrontar con discreción hasta que consideraron que había llegado el momento adecuado para hablar.

En el mensaje, ambos explicaron que la decisión de permanecer alejados del debate público no respondió a la falta de argumentos, sino a la convicción de esperar el instante oportuno para expresarse. Justin inició la intervención afirmando: “No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no porque no hayamos tenido nada que decir”. A continuación, añadió: “Porque Dios sabe que lo hemos hecho, pero sentíamos que cada vez que intentábamos grabar un video como este, queríamos hablar, pero algo nos decía que no lo hiciéramos”.

Emily Baldoni respaldó esas palabras al señalar que la reflexión y la fe guiaron esa decisión. La pareja explicó que durante ese tiempo analizaron cuidadosamente cada paso antes de dirigirse al público. Más adelante, ella expresó: “Ahora sí parece que es el momento”, mientras el actor aclaró: “No vamos a decirlo todo en este vídeo”, dejando abierta la posibilidad de ofrecer nuevos detalles en el futuro.

Durante la grabación, Justin Baldoni destacó el respaldo recibido por familiares, amigos y seguidores, asegurando que ese apoyo fue fundamental para superar uno de los episodios más complejos de sus vidas. En ese contexto manifestó: “La gratitud nos ha salvado”, aunque precisó que ese sentimiento no elimina las consecuencias emocionales derivadas del conflicto. Según explicó, tanto él como su familia atravesaron momentos marcados por el dolor, la incertidumbre y el impacto psicológico de una situación que calificó como profundamente traumática.

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Emily también intervino para referirse a las versiones que circularon durante el proceso judicial. La esposa del director afirmó: “Lo que sí sé es que ha habido tantas cosas dolorosas que han pasado y se han dicho”, a lo que añadió inmediatamente la palabra “falsas”, señalando que ese conjunto de informaciones generó un ambiente que la familia prefirió no alimentar. Ambos insistieron en que optaron por permitir que las instancias judiciales desarrollaran su trabajo sin intervenir constantemente en el debate público.

Al abordar su situación actual, la pareja explicó que continúa recuperándose de las consecuencias emocionales del conflicto. Justin aseguró que ese proceso no sigue una evolución uniforme y que cada jornada representa un desafío distinto. En ese camino, indicaron que fortalecieron su vínculo familiar, su comunidad y sus creencias, elementos que consideran esenciales para reconstruir la estabilidad después de una experiencia tan intensa.

Los esposos también dedicaron un mensaje de agradecimiento a quienes los respaldaron durante este periodo. Reconocieron el acompañamiento recibido cuando no podían expresarse públicamente y aseguraron que ese respaldo resultó determinante para afrontar la presión mediática. Antes de concluir, Emily afirmó: “Hay mucho más que contar. Ya llegará el momento. Pero por ahora, nos vamos a centrar en continuar con la recuperación, pasar tiempo con nuestros hijos y disfrutar de la vida”.

Las declaraciones llegan después del acuerdo alcanzado el pasado 4 de mayo, con el que ambas partes evitaron un juicio tras meses de demandas y contrademandas. No obstante, permanece pendiente la resolución sobre los honorarios legales reclamados por Blake Lively. El conflicto comenzó cuando la actriz presentó una demanda por presunto acoso sexual y represalias, acusaciones que Justin Baldoni rechazó, respondiendo posteriormente con una contrademanda por difamación e incumplimiento de contrato.

Tras sellar el acuerdo, ambas partes difundieron un comunicado conjunto en el que destacaron: “el resultado final, la película Cerrar el círculo es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”. Asimismo, señalaron su compromiso de “sensibilizar y lograr un impacto significativo en las vidas de las víctimas de violencia doméstica -y de todas las víctimas- es un objetivo que respaldamos”, además de reconocer que “el proceso presentó dificultades y que las inquietudes planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”.