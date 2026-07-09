Premios Emmy 2026: todos los nominados que competirán por el máximo reconocimiento de la televisión

La cuenta regresiva para los galardones ya comenzó con el anuncio oficial de las producciones, series, actores y actrices que buscarán conquistar el galardón más importante de la industria.

La Academia de Televisión dio a conocer este 8 de julio la lista completa de nominados para la 78.ª edición de los premios, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre, una cita que reunirá a las principales figuras del entretenimiento y reconocerá a las producciones más destacadas del último año.

El anuncio de las candidaturas estuvo a cargo de Liza Colón-Zayas, ganadora del Emmy por su trabajo en The Bear, y del actor Jeff Hiller, quienes presentaron la selección oficial desde el Wolf Theatre del Saban Media Center de la Academia de Televisión. Horas antes, el programa Today, de NBC, adelantó los nominados correspondientes a las categorías de Mejor serie de variedades y Mejor programa de competencia de telerrealidad, dando inicio a una jornada seguida con gran expectativa por la industria audiovisual.

La edición de este año reconocerá las producciones estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, periodo establecido por la Academia para determinar la elegibilidad de los aspirantes. Durante los últimos meses, estudios de televisión, cadenas tradicionales y plataformas de streaming desarrollaron intensas campañas promocionales dirigidas a los miembros con derecho a voto, organizando funciones especiales, encuentros con los elencos, conferencias y diversas actividades destinadas a destacar el trabajo de sus producciones.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es la actualización del reglamento que rige la entrega de los premios. Entre las principales modificaciones figura la reunificación de las categorías dedicadas a programas de entrevistas y series de variedades con guion, que ahora competirán bajo una única categoría denominada Mejor serie de variedades.

Además, esta categoría adoptó el sistema conocido como "area award", un formato diferente al de las categorías tradicionales. En este modelo, los nominados no se enfrentan directamente entre sí, sino que cada candidatura debe alcanzar un porcentaje mínimo de aprobación por parte de los votantes para recibir el reconocimiento. Como consecuencia, existe la posibilidad de que más de un participante obtenga el premio en la misma edición.

Te puede interesar: Elliot Page sorprende con su verdadero personaje en La Odisea y no es Aquiles

Te puede interesar: Adam Sandler sorprendió al llamar a la policía tras asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La Academia también introdujo otros cambios relevantes en las bases del certamen. La antigua categoría de película para televisión pasó a llamarse oficialmente Mejor película, mientras que se actualizaron diversos criterios técnicos relacionados con la elegibilidad de las producciones y el uso de inteligencia artificial dentro de los procesos creativos y de realización audiovisual.

Las cifras de participación reflejan un ligero descenso respecto a la edición anterior. Según los datos difundidos por la propia Academia, este año fueron inscritas 555 producciones dentro de las 14 principales categorías de programación, frente a los 600 títulos registrados el año pasado. A pesar de esa reducción, la competencia mantiene un alto nivel de diversidad y representación entre géneros, formatos y plataformas de distribución.

Dentro del total de candidaturas presentadas figuran 110 series dramáticas, 71 comedias, 31 series limitadas o antológicas, 34 películas, 18 programas de variedades y 45 competencias de telerrealidad, cifras que reflejan la amplitud de la producción televisiva internacional durante el periodo evaluado.

La publicación de los nominados marca el inicio de una nueva etapa en la carrera por los Emmy 2026, considerada una de las temporadas más relevantes para la industria del entretenimiento. A partir de ahora, la atención se centrará en las campañas finales de promoción y en las expectativas de productores, intérpretes y plataformas que aspiran a levantar la estatuilla dorada.

La ceremonia del 14 de septiembre volverá a reunir a las principales estrellas de la televisión en una gala que premiará la excelencia artística y técnica de las producciones estrenadas durante el último año. Con una competencia marcada por importantes cambios reglamentarios, una elevada participación de estudios y servicios de streaming y una selección que abarca algunos de los títulos más destacados de la temporada, los Premios Emmy 2026 se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia de la televisión mundial. La lista completa de nominados ya anticipa una edición que promete captar la atención de la industria y de millones de espectadores en todo el mundo.

Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor actor principal en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Steve Carell, “Rooster”

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Jean Smart, “Hacks”

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Colman Domingo — The Four Seasons

Paul W. Downs — Hacks

Harrison Ford — Shrinking

Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root — Widow’s Bay

Michael Urie — Shrinking

Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey — Widow’s Bay

Hannah Einbinder — Hacks

Janelle James — Abbott Elementary

Kate O’Flynn — Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter — Hacks

Jessica Williams — Shrinking

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Michael J. Fox — Shrinking

Brett Goldstein — Shrinking

Hamish Linklater — Widow’s Bay

Christopher McDonald — Hacks

Rob Reiner — The Bear

Connor Storrie — Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Leslie Bibb — Hacks

Jamie Lee Curtis — The Bear

Betty Gilpin — Widow’s Bay

Cherry Jones — Hacks

Laurie Metcalf — Hacks

Kaitlin Olson — Hacks

Lauren Weedman — Hacks

Mejor serie dramática

“The Diplomat” (Netflix)

“The Gilded Age” (HBO Max)

“A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)

“Paradise” (Hulu)

“The Pitt” (HBO Max)

“Pluribus” (Apple TV)

“Slow Horses” (Apple TV)

“Your Friends and Neighbors” (Apple TV)

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Keri Russell, “The Diplomat”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball — The Pitt

Billy Crudup — The Morning Show

Shawn Hatosy — The Pitt

Gerran Howell — The Pitt

Jack Lowden — Slow Horses

Tom Pelphrey — Task

Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden — The Pitt

Fiona Dourif — The Pitt

Allison Janney — The Diplomat

Katherine LaNasa — The Pitt

Sepideh Moafi — The Pitt

Julianne Nicholson — Paradise

Karolina Wydra — Pluribus

Mejor actor invitado en una serie dramática

Colman Domingo — Euphoria

Ernest Harden Jr. — The Pitt

Jeff Hiller — Pluribus

Jeff Kober — The Pitt

Jonathan Pryce — Slow Horses

Bradley Whitford — The Diplomat

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Brittany Allen — The Pitt

Tal Anderson — The Pitt

Tina Ivlev — The Pitt

Miriam Shor — Pluribus

Merritt Wever — The Gilded Age

Shailene Woodley — Paradise

Mejor serie limitada o antológica

“All Her Fault” (Peacock)

“The Beast in Me” (Netflix)

“Beef” (Netflix)

“DTF St. Louis” (HBO Max)

“Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)

Mejor película para televisión

Heads Of State

Miss You, Love You

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, “Beef”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión

Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

Jason Bateman — DTF St. Louis

Richard Gadd — Half Man

David Harbour — DTF St. Louis

Richard Jenkins — DTF St. Louis

Charles Melton — Beef

Nick Offerman — Death By Lightning

Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión

Linda Cardellini — DTF St. Louis

Dakota Fanning — All Her Fault

Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday — DTF St. Louis

Youn Yuh-jung — Beef

Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto

Kim Estes — Big Law

Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

Randy Rainbow — The Randy Rainbow Show

Mejor programa de competencia de telerrealidad

Dancing with the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Mejor presentador de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad

RuPaul Charles — RuPaul’s Drag Race

Alan Cumming — The Traitors

Kristen Kish — Top Chef

Ariana Madix — Love Island USA

Jeff Probst — Survivor

Mejor presentador de un concurso televisivo

Steve Harvey — Celebrity Family Feud

Ken Jennings — Jeopardy!

Colin Jost — Pop Culture Jeopardy!

Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire

Martin Short — Match Game

Mejor programa animado

Bob’s Burgers — Grand Pre Pre Pre Opening

Rick And Morty — There’s Something About Morty

The Simpsons — Homer? A Cracker Bro?

Smiling Friends — Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille

South Park — Sermon On The ‘Mount

Star Wars: Visions — Black

Mejor serie de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor narrador

David Attenborough — A Gorilla Story: Told By David Attenborough

David Attenborough — Ocean With David Attenborough

Jodie Foster — Breakdown: 1975

Werner Herzog — Ghost Elephants

Octavia Spencer — Lost Women Of Alaska

Mejor especial de variedades (en vivo)

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83rd Annual Golden Globes

68th Annual Grammy Awards

The Oscars

78th Annual Tony Awards

Mejor especial de variedades (pregrabado)

Dave Chappelle: The Unstoppable…

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Mejor documental o especial de no ficción

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

Ocean With David Attenborough

Mejor serie documental o de no ficción

The American Revolution

Mr. Scorsese

Rafa

Sean Combs: The Reckoning

The Yogurt Shop Murders

Mejor serie o especial de no ficción con presentador