Premios Emmy 2026: todos los nominados que competirán por el máximo reconocimiento de la televisión
La cuenta regresiva para los galardones ya comenzó con el anuncio oficial de las producciones, series, actores y actrices que buscarán conquistar el galardón más importante de la industria.
La Academia de Televisión dio a conocer este 8 de julio la lista completa de nominados para la 78.ª edición de los premios, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre, una cita que reunirá a las principales figuras del entretenimiento y reconocerá a las producciones más destacadas del último año.
El anuncio de las candidaturas estuvo a cargo de Liza Colón-Zayas, ganadora del Emmy por su trabajo en The Bear, y del actor Jeff Hiller, quienes presentaron la selección oficial desde el Wolf Theatre del Saban Media Center de la Academia de Televisión. Horas antes, el programa Today, de NBC, adelantó los nominados correspondientes a las categorías de Mejor serie de variedades y Mejor programa de competencia de telerrealidad, dando inicio a una jornada seguida con gran expectativa por la industria audiovisual.
La edición de este año reconocerá las producciones estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, periodo establecido por la Academia para determinar la elegibilidad de los aspirantes. Durante los últimos meses, estudios de televisión, cadenas tradicionales y plataformas de streaming desarrollaron intensas campañas promocionales dirigidas a los miembros con derecho a voto, organizando funciones especiales, encuentros con los elencos, conferencias y diversas actividades destinadas a destacar el trabajo de sus producciones.
Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es la actualización del reglamento que rige la entrega de los premios. Entre las principales modificaciones figura la reunificación de las categorías dedicadas a programas de entrevistas y series de variedades con guion, que ahora competirán bajo una única categoría denominada Mejor serie de variedades.
Además, esta categoría adoptó el sistema conocido como "area award", un formato diferente al de las categorías tradicionales. En este modelo, los nominados no se enfrentan directamente entre sí, sino que cada candidatura debe alcanzar un porcentaje mínimo de aprobación por parte de los votantes para recibir el reconocimiento. Como consecuencia, existe la posibilidad de que más de un participante obtenga el premio en la misma edición.
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La Academia también introdujo otros cambios relevantes en las bases del certamen. La antigua categoría de película para televisión pasó a llamarse oficialmente Mejor película, mientras que se actualizaron diversos criterios técnicos relacionados con la elegibilidad de las producciones y el uso de inteligencia artificial dentro de los procesos creativos y de realización audiovisual.
Las cifras de participación reflejan un ligero descenso respecto a la edición anterior. Según los datos difundidos por la propia Academia, este año fueron inscritas 555 producciones dentro de las 14 principales categorías de programación, frente a los 600 títulos registrados el año pasado. A pesar de esa reducción, la competencia mantiene un alto nivel de diversidad y representación entre géneros, formatos y plataformas de distribución.
Dentro del total de candidaturas presentadas figuran 110 series dramáticas, 71 comedias, 31 series limitadas o antológicas, 34 películas, 18 programas de variedades y 45 competencias de telerrealidad, cifras que reflejan la amplitud de la producción televisiva internacional durante el periodo evaluado.
La publicación de los nominados marca el inicio de una nueva etapa en la carrera por los Emmy 2026, considerada una de las temporadas más relevantes para la industria del entretenimiento. A partir de ahora, la atención se centrará en las campañas finales de promoción y en las expectativas de productores, intérpretes y plataformas que aspiran a levantar la estatuilla dorada.
La ceremonia del 14 de septiembre volverá a reunir a las principales estrellas de la televisión en una gala que premiará la excelencia artística y técnica de las producciones estrenadas durante el último año. Con una competencia marcada por importantes cambios reglamentarios, una elevada participación de estudios y servicios de streaming y una selección que abarca algunos de los títulos más destacados de la temporada, los Premios Emmy 2026 se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia de la televisión mundial. La lista completa de nominados ya anticipa una edición que promete captar la atención de la industria y de millones de espectadores en todo el mundo.
Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Steve Carell, “Rooster”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Jean Smart, “Hacks”
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Michael J. Fox — Shrinking
- Brett Goldstein — Shrinking
- Hamish Linklater — Widow’s Bay
- Christopher McDonald — Hacks
- Rob Reiner — The Bear
- Connor Storrie — Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb — Hacks
- Jamie Lee Curtis — The Bear
- Betty Gilpin — Widow’s Bay
- Cherry Jones — Hacks
- Laurie Metcalf — Hacks
- Kaitlin Olson — Hacks
- Lauren Weedman — Hacks
Mejor serie dramática
- “The Diplomat” (Netflix)
- “The Gilded Age” (HBO Max)
- “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)
- “Paradise” (Hulu)
- “The Pitt” (HBO Max)
- “Pluribus” (Apple TV)
- “Slow Horses” (Apple TV)
- “Your Friends and Neighbors” (Apple TV)
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo — Euphoria
- Ernest Harden Jr. — The Pitt
- Jeff Hiller — Pluribus
- Jeff Kober — The Pitt
- Jonathan Pryce — Slow Horses
- Bradley Whitford — The Diplomat
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Brittany Allen — The Pitt
- Tal Anderson — The Pitt
- Tina Ivlev — The Pitt
- Miriam Shor — Pluribus
- Merritt Wever — The Gilded Age
- Shailene Woodley — Paradise
Mejor serie limitada o antológica
- “All Her Fault” (Peacock)
- “The Beast in Me” (Netflix)
- “Beef” (Netflix)
- “DTF St. Louis” (HBO Max)
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)
Mejor película para televisión
- Heads Of State
- Miss You, Love You
- People We Meet On Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Jason Bateman — DTF St. Louis
- Richard Gadd — Half Man
- David Harbour — DTF St. Louis
- Richard Jenkins — DTF St. Louis
- Charles Melton — Beef
- Nick Offerman — Death By Lightning
Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Linda Cardellini — DTF St. Louis
- Dakota Fanning — All Her Fault
- Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday — DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung — Beef
- Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto
- Kim Estes — Big Law
- Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
- Randy Rainbow — The Randy Rainbow Show
Mejor programa de competencia de telerrealidad
- Dancing with the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor presentador de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad
- RuPaul Charles — RuPaul’s Drag Race
- Alan Cumming — The Traitors
- Kristen Kish — Top Chef
- Ariana Madix — Love Island USA
- Jeff Probst — Survivor
Mejor presentador de un concurso televisivo
- Steve Harvey — Celebrity Family Feud
- Ken Jennings — Jeopardy!
- Colin Jost — Pop Culture Jeopardy!
- Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire
- Martin Short — Match Game
Mejor programa animado
- Bob’s Burgers — Grand Pre Pre Pre Opening
- Rick And Morty — There’s Something About Morty
- The Simpsons — Homer? A Cracker Bro?
- Smiling Friends — Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille
- South Park — Sermon On The ‘Mount
- Star Wars: Visions — Black
Mejor serie de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Mejor narrador
- David Attenborough — A Gorilla Story: Told By David Attenborough
- David Attenborough — Ocean With David Attenborough
- Jodie Foster — Breakdown: 1975
- Werner Herzog — Ghost Elephants
- Octavia Spencer — Lost Women Of Alaska
Mejor especial de variedades (en vivo)
- The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- 83rd Annual Golden Globes
- 68th Annual Grammy Awards
- The Oscars
- 78th Annual Tony Awards
Mejor especial de variedades (pregrabado)
- Dave Chappelle: The Unstoppable…
- The Muppet Show
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor documental o especial de no ficción
- John Candy: I Like Me
- Marty, Life Is Short
- Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
- My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay
- Ocean With David Attenborough
Mejor serie documental o de no ficción
- The American Revolution
- Mr. Scorsese
- Rafa
- Sean Combs: The Reckoning
- The Yogurt Shop Murders
Mejor serie o especial de no ficción con presentador
- The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize
- Finding Your Roots With Henry Louis Gates, Jr.
- My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman
- The Reluctant Traveler With Eugene Levy
- Tucci In Italy