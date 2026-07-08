Adam Sandler sorprendió al llamar a la policía tras asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El actor protagonizó un episodio inesperado durante su reciente estancia en la isla de Nantucket, en Massachusetts, donde decidió dedicar parte de su tiempo libre a una de sus actividades favoritas: jugar baloncesto .

Apenas unos días después de participar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el reconocido actor Adam Sandler realizó una llamada al Departamento de Policía local, aunque el motivo estuvo muy alejado de cualquier emergencia.

Según informó el medio local Nantucket Current, Sandler llegó a la isla el domingo, tras haber pasado el fin de semana del 4 de julio en el estado de Nuevo Hampshire. Poco después de instalarse, se comunicó con la línea de atención no urgente de la policía para solicitar una recomendación sobre dónde podía encontrar una cancha de baloncesto con partidos recreativos en los que pudiera integrarse.

La llamada fue atendida por el operador de seguridad pública Chris Reynolds, quien posteriormente relató cómo se desarrolló la conversación con el actor. De acuerdo con su testimonio, Sandler buscaba únicamente un lugar para practicar deporte durante su visita a la isla. Al recordar aquel momento, explicó: “Me dijo: ‘Oye, estoy aquí en tu isla y me gusta jugar al baloncesto. ¿Me puedes decir dónde hay una cancha donde pueda jugar?’”.

Tras escuchar la petición, Reynolds decidió acompañar personalmente al intérprete hasta una cancha pública ubicada en Backus Lane, cerca de Surfside Road. En ese lugar se disputaba un encuentro informal entre residentes de la zona, por lo que el actor se acercó al grupo con la intención de participar como un jugador más.

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La presencia de la estrella de Hollywood sorprendió a quienes ya se encontraban disputando el partido. Andrew Kesler, uno de los participantes, explicó que Sandler llegó conduciendo su vehículo, descendió con naturalidad y pidió incorporarse al juego sin generar ningún protocolo especial. Según recordó, el actor esperó unos instantes antes de entrar a la cancha y comentó con entusiasmo: “Adam Sandler llegó en coche y empezó a jugar un partido informal con los chicos. Les dijo: ‘Chicos, déjenme estirar, voy a entrar’”.

Kesler también describió el desempeño deportivo del protagonista de numerosas comedias. Explicó que el actor destacó principalmente por su visión de juego y por buscar constantemente a sus compañeros mediante buenos pases, aunque durante el encuentro asumió un papel más colaborativo que anotador, priorizando la creación de oportunidades antes que los lanzamientos al aro.

La visita a Nantucket se produjo menos de dos días después de otro acontecimiento que llamó la atención de seguidores del espectáculo y del deporte. Sandler fue el encargado de oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en una ceremonia que reunió a destacadas figuras del entretenimiento y de la NFL.

La relación entre el actor y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se fortaleció durante el rodaje de Happy Gilmore 2, producción de Netflix estrenada en 2025, en la que Kelce realizó una participación especial. Desde entonces, ambos han mantenido una amistad que ha quedado reflejada en diferentes apariciones públicas.

En entrevistas anteriores, Sandler había hablado sobre la buena conexión que desarrolló con el deportista durante la filmación. Al describir esa experiencia afirmó: “Es como los chicos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me recordaba a mis amigos del instituto, a poder reírnos y decir lo que pensábamos”.

El actor también ha expresado en diversas ocasiones el aprecio que siente por Taylor Swift, especialmente por la relación cercana que la artista mantiene con su familia. Durante una conversación con Entertainment Tonight destacó el trato recibido por sus hijas a lo largo de los años y aseguró: “Taylor es muy amable con mi familia y siempre lo ha sido. Mis hijas la han conocido varias veces a lo largo de los años, y ella es increíblemente amable y cariñosa con ellas”.

La combinación de su participación en una de las bodas más comentadas del año y su espontánea búsqueda de un partido de baloncesto volvió a mostrar una faceta cercana de Adam Sandler, quien aprovechó su estancia en Massachusetts para disfrutar de una de sus mayores aficiones lejos de los focos de Hollywood.