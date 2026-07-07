Mbappé, la senadora paraguaya y una polémica que llegó hasta la ONU

La controversia trascendió el ámbito deportivo y generó una ola de reacciones tanto en el plano político como en las redes sociales, donde las publicaciones de la legisladora fueron ampliamente rechazadas.

El delantero francés Kylian Mbappé respondió con dureza a los mensajes publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lanzó una serie de comentarios de contenido racista después del partido entre Francia y Paraguay por el Mundial 2026.

La polémica comenzó tras el encuentro disputado en Filadelfia, un compromiso de alta intensidad que terminó con la clasificación del conjunto francés después de un duelo muy disputado. Mbappé volvió a ser uno de los protagonistas del partido, tanto por su desempeño dentro del campo como por algunas acciones posteriores al pitazo final que generaron debate entre los aficionados. Sin embargo, el escenario cambió por completo cuando la senadora paraguaya publicó una serie de mensajes ofensivos dirigidos al atacante.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

En la primera publicación, Celeste Amarilla utilizó expresiones despectivas y de carácter discriminatorio contra el futbolista. “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

Minutos más tarde, la legisladora volvió a publicar otro mensaje con nuevos insultos racistas. “Bruto no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill; yo lo hago en el senado y no pasa nada!!!”. Las publicaciones permanecieron visibles y provocaron un amplio rechazo por parte de usuarios, dirigentes y representantes de distintos sectores.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

La respuesta de Kylian Mbappé no tardó en llegar. A través de un comunicado, el capitán de la selección francesa condenó enérgicamente las expresiones de la senadora y cuestionó que una representante política difundiera mensajes de ese tipo. “Señora Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante este Mundial, para dar paso a una mujer incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

La controversia también motivó una reacción institucional. El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a las declaraciones realizadas por la senadora, buscando marcar distancia frente a un episodio que rápidamente alcanzó repercusión internacional.

Este martes, la senadora amenazó con demandar al futbolista por llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo", según una nota de la agencia AFP.

Por su parte, la justicia francesa abrió una investigación por injuria pública e incitación al odio o la violencia tras recibir la denuncia por parte de la Federación Francesa de Fútbol.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones "racistas" y "despreciables" de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

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El caso volvió a colocar sobre la mesa el problema del racismo en el fútbol, una situación que Mbappé ha enfrentado en diversas ocasiones durante su carrera. El delantero ya había denunciado insultos discriminatorios en competiciones internacionales y también fue blanco de ataques racistas en redes sociales tras la final del Mundial de Qatar. Futbolistas franceses como Aurélien Tchouaméni y Kingsley Coman también denunciaron hechos similares en ese contexto.

Más recientemente, el atacante volvió a sufrir expresiones racistas durante un partido disputado en Oviedo, donde el club organizador anunció medidas para identificar al responsable de los insultos. Con este nuevo episodio, el nombre de Mbappé vuelve a quedar ligado a una lucha constante contra la discriminación, mientras organismos deportivos y autoridades continúan insistiendo en la necesidad de combatir el racismo dentro y fuera de los estadios.

Con datos en AFP