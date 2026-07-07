Bad Bunny y su hermano Bernie acaparan miradas durante desfile en París

Los puertorriqueños ocuparon un lugar en la primera fila de la presentación de la nueva colección de la histórica casa francesa, consolidando una vez más la estrecha relación del artista con las firmas de lujo.

Bad Bunny volvió a convertirse en uno de los protagonistas del mundo de la moda al asistir junto a su hermano menor, Bernie Francisco Martínez, al desfile de Schiaparelli, uno de los eventos más esperados de la Semana de la Alta Costura de París.

La jornada marcó el inicio oficial del calendario de Alta Costura otoño/invierno 2026-2027, una temporada que comenzó con la propuesta titulada “The Abyss”, creada por el director creativo Daniel Roseberry. El desfile se llevó a cabo en la emblemática Place Vendôme, uno de los escenarios más representativos de la moda parisina, donde diseñadores, celebridades e invitados especiales se reunieron para conocer las nuevas creaciones de la maison.

Entre los asistentes destacaron Bad Bunny y su hermano Bernie Martínez, quienes captaron la atención de fotógrafos y medios internacionales gracias a sus estilismos. También estuvieron presentes reconocidas figuras del cine y la moda como Emma Corrin, Michelle Yeoh y Marisa Berenson, reforzando el carácter exclusivo de una de las citas más importantes de la industria.

El intérprete puertorriqueño apostó por un traje de Alta Costura confeccionado especialmente para él en un llamativo tono amarillo mantequilla. El conjunto incluyó una camisa blanca, botas negras y un cinturón con inspiración vaquera, elementos que fueron complementados por una de las piezas más comentadas de su atuendo: una corbata elaborada con largas trenzas de cabello rubio, un accesorio escultórico que Schiaparelli había presentado originalmente en su colección prêt-à-porter de otoño de 2024.

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El diseño también incorporó detalles exclusivos que reforzaron el vínculo entre el cantante y la firma francesa. Entre ellos destacaron botones dorados de acabado escultórico, un bordado con la figura de una serpiente en la parte posterior del saco y prendedores colocados sobre las solapas con símbolos inspirados en Puerto Rico, un guiño a las raíces del artista dentro de una propuesta de alta moda.

Junto a él apareció Bernie Francisco Martínez, quien continúa consolidando su carrera como modelo profesional. El hermano menor de Bad Bunny lució un conjunto compuesto por pantalones de mezclilla y una camisa abotonada, ambos diseñados por Schiaparelli. Su presencia despertó interés entre los asistentes y volvió a poner el foco sobre su creciente participación en el universo de la moda internacional.

Bernie Martínez, de 29 años, nació en Puerto Rico y mide 1,90 metros de estatura, características que le han permitido desarrollar una carrera dentro del modelaje. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que el del cantante, en los últimos años ha acompañado a su hermano en diversos eventos relacionados con la industria de la moda y el entretenimiento.

La presencia de ambos en París confirma la estrecha colaboración que Bad Bunny mantiene con Schiaparelli. La relación entre el artista y la casa de moda ha ido fortaleciéndose a través de distintas apariciones públicas que han convertido al intérprete en uno de los rostros masculinos más destacados de la firma francesa.

Uno de los momentos más importantes de esa alianza ocurrió en febrero, cuando el puertorriqueño hizo historia durante los Premios Grammy al convertirse en el primer hombre en desfilar por la alfombra roja con un diseño de Alta Costura de Schiaparelli, un hecho que marcó un precedente dentro de la moda masculina contemporánea.

Con su nueva aparición en la Semana de la Alta Costura de París, Bad Bunny reafirma su influencia más allá de la música y fortalece su posición como referente de estilo a nivel internacional. Al mismo tiempo, la presencia de Bernie Martínez evidencia el creciente protagonismo del modelo puertorriqueño, quien continúa ganando visibilidad en algunos de los eventos más exclusivos del circuito mundial de la moda.